Ouverte au public depuis le 24 aout dernier, la boutique du pastier Saint Jean, située dans le 6ème arrondissement, souffle sa première bougie et vous dévoile ses nouveautés

Ouverte depuis un peu plus d'un an, la boutique Saint Jean située 66 cours Vitton, dans le 6e arrondissement de Lyon propose à la vente l'ensemble de ses produits, accompagnés de conseils, de recommandations et d'idées de recettes par le personnel présent sur place.

A l'occasion de ses un an, Saint Jean ajoute à sa carte, en plus de ses ravioles du Dauphiné, quenelle, pâtes fraiches, pâtes farcies, crozets, gnocchis ou encore produits bio et cuisinés, quelques nouveautés.

Parmi celles-ci, les fameuses pâtes farcies sont réinventées, à travers sept nouveaux goûts, le "comté AOP", le "champignons poêlés et ail des ours bio", ou encore le "poivrons grillés et piment d'espelette", et désormais disponibles à la vente. Une nouvelle recette qui promet des pâtes plus grandes, enrichies en oeuf et en farce.

Une formule à emporter proposée très prochainement

Nouveauté qui va plaire aux gourmands, une formule à emporter au prix de huit euros devrait voir le jour très prochainement. Celle-ci sera composée d'un jus de fruit artisanal, d'une box de ravioles ou de risotto Saint Jean, et d'une crème vanille ou chocolat, bio, au lait entier pour le dessert.

