Le LOU et la Matmut unis pour faire grandir le rugby féminin à Lyon

Alors que le rugby féminin connaît un essor sans précédent après la Coupe du monde 2025, le LOU Rugby annonce un partenariat majeur avec la Matmut qui devient mécène de l’équipe féminine du club.

Le LOU Rugby accélère sur le terrain du rugby féminin. Trois ans après le lancement de son projet global pour développer la filière féminine, le club lyonnais franchit une nouvelle étape avec la signature d’un partenariat stratégique avec la Matmut, désormais mécène officiel de l’équipe Élite 1. Un soutien décisif pour "renforcer les moyens humains, logistiques et financiers" d’un projet déjà bien installé dans le paysage du rugby féminin français.

Ces trois dernières années, le LOU Rugby met a disposition de son équipe féminine son centre d’entraînement de 1 500 m², des créneaux dédiés sur la pelouse du Matmut Stadium et met en place un accompagnement complet des joueuses sur les plans sportif, scolaire et professionnel. Un dispositif qui porte ses fruits : avec 11 internationales dans son effectif, dont Chloé Jacquet et Séraphine Okemba, et l’arrivée de recrues prestigieuses comme les Italiennes Aura Muzzo et Alissa Ranuccini, l’équipe, qui a débuté sa saison ce samedi par un match nul 12-12 face à Bobigny, entend s’imposer durablement au sein de l’élite.

La Matmut, partenaire historique du club depuis plus de dix ans, inscrit ce soutien dans son programme « Le Sport TRÈS Collectif », dédié à la promotion de la pratique féminine et à l’inclusion par le sport. Ce nouveau partenariat se traduira par la présence du logo Matmut sur les maillots, le parrainage de matchs et des actions de valorisation du sport féminin.

Pour le LOU, il s’agit autant d’un projet sportif que sociétal, porté par des dirigeantes, bénévoles et joueuses engagées. Un pas de plus vers la professionnalisation du rugby féminin à Lyon, et un symbole fort pour tout un territoire.