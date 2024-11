La circulation des lignes C2, C5 et 33 connaît un retour à la normale à Rilieux-la-Pape, dans la Métropole de Lyon, depuis mercredi 20 novembre.

Alors que de nouvelles restrictions avaient été mises en place par le Sytral ces lundi 18 et mardi 19 novembre dans la Ville Nouvelle à partir de 20 heures, les bus TCL circulent à nouveau aux horaires habituels à Rilieux-la-Pape, près de Lyon. Cette décision fait suite à une réunion entre la préfecture du Rhône et les acteurs locaux. Pour rappel, des violences urbaines étaient survenues les nuits du 31 octobre et du 1er novembre, puis les 13 et 15 novembre avec des jets de projectiles sur plusieurs bus du réseau.

Pour assurer la bonne circulation des lignes C2, C5 et 33, le Sytral présidé par Bruno Bernard confirme la "mise en place d'un dispositif de sécurité renforcé par les forces de l'ordre". Ces mêmes lignes ont donc repris leur rythme habituel depuis mercredi et circulent jusqu'à 1 heure du matin.

