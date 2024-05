Après plusieurs épisodes de violences urbaines, le député et le maire de Rillieux-la-Pape vont sanctionner les parents des mineurs impliqués.

En quelques jours, la commune de Rillieux-la-Pape dans la métropole de Lyon a connu plusieurs épisodes de violences urbaines. Le 3 mai, une dizaine d'individus ont incendié des véhicules et des poubelles, des "agissements directement liés à l'expulsion de son logement social d'une famille défavorablement connue des forces de l'ordre dont l'un des membres a participé activement aux émeutes urbaines de fin juin 2023", assurent le maire de la commune, Julien Smati et le député et ancien maire, Alexandre Vincendet.

Les 4 et 5 mai, de nouvelles violences ont éclaté avec notamment une trentaine d'individus ayant tenté d'empêcher la police municipale d'intervenir suite à l'intrusion de trois personnes dans le groupe scolaire des Alagniers. "Ces évènements sont graves à plusieurs titres. Ils portent atteintes aux biens et aux personnes. C'est insupportable pour les résidents des quartiers qui ne souhaitent que la tranquillité pour se déplacer, se rendre à leur travail en toute sécurité, vivre normalement", déplorent Julien Smati et Alexandre Vincendet.

Les responsables politiques estiment que ces évènements "démontrent que l'irresponsabilité de parents qui font de leurs enfants des sources de revenus en les exposant à tous les trafics doit être sanctionnée par tous les moyens à disposition des pouvoirs publics". Le maire et le député indiquent avoir déclenché des procédures de rappel à l'ordre pour les six mineurs interpellés et des convocations des parents devant le Conseil des droits et des devoirs des familles. La municipalité a par ailleurs déposé plainte contre les mineurs suspectés pour engager la responsabilité civile des parents.

Enfin, "le 23 mai prochain, il sera proposé au conseil municipal d'empêcher à tous parents de mineurs délinquants le renouvellement de leur logement social, de retirer tout soutien de la ville à une demande en cours, d'instaurer dans les critères d'attribution du logement social une mention relative au respect des lois de la République Française", indiquent les deux élus et de conclure : "En plus des procédures judiciaires en cours, les parents de ces mineurs mis en cause seront convoqués à la mairie en vue de leur retirer les aides municipales dont ils pourraient bénéficier."