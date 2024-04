De nouvelles interpellations ont été réalisées après la mise à feu d'un bus TCL à Rillieux-la-Pape dans la métropole de Lyon.

Deux nouvelles interpellations ont été réalisées depuis mardi 2 avril et la mise à feu d'un bus TCL en circulation par un groupe de plusieurs dizaines d'individus a annoncé la préfecture du Rhône. Vers 23 h 30, une dizaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée pour maîtriser le feu après que les suspects ont versé du liquide inflammable dans le véhicule après avoir fait sortir ses passagers. Deux personnes avaient par ailleurs été interpellées dans la soirée même des faits. "D'autres suivront", assurent les services de l'Etat.

Lire aussi : Un bus TCL incendié à Rillieux-la-Pape, le secteur n'est plus desservi

"D'autres (interpellations) suivront"

La préfecture du Rhône avait annoncé dans la foulée des faits, le déploiement de la CRS 83 dans le quartier de la Velette où les faits se sont produits. "Elle (y) restera le temps nécessaire", indiquent à Lyon Capitale les services de la préfecture. Selon le maire de Rillieux-la-Pape, Julien Smati et le député et ex-maire, Alexandre Vincendet, "tout laisse à penser que cet incendie constitue des représailles des délinquants suite à la saisine et à la mise en fourrière (mardi) en début de soirée d'un fourgon contenant des motos cross volées, destinées à la pratique du rodéo urbain".

TCL indique par ailleurs sur son site internet que les arrêts de Rillieux Les Manges à Rillieux Nations ne sont plus desservis jusqu'au 6 avril à 1 h 30 pour la ligne C5. La ligne C2 est elle aussi arrêtée entre les arrêts Piscine Loup Pendu et Rillieux Semailles. Une mesure annoncée par Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités qui indiquait que le conducteur du bus avait "été légèrement blessé".