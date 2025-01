Le festival pop, rap et électro Woodstower qui se tiendra du 17 au 20 juillet au Parc de Gerland a dévoilé une partie de sa programmation.

Après avoir annoncé son déménagement au sein du parc de Gerland, le festival pop, électro et rap Woodstower a dévoilé une partie de sa programmation. Organisé du 17 au 20 juillet prochain, l'événement vieux de près de vingt ans annonce : "du rap, de l’électro, de la chanson, du Hip-Hop…il y en aura pour toutes les sensibilités."

SCH en tête d'affiche

Parmi les premiers noms dévoilés, c'est le rappeur marseillais SCH qui ouvrira les festivités lors de la première soirée. Après une LDLC Arena complète le 25 janvier prochain, l'artiste pourra inaugurer la scène du parc de Gerland le 17 juillet 2025.

Changement d'ambiance pour la suite de la programmation. Le deuxième artiste à se produire sur la scène sera Bon Entendeur. Le collectif musical d'électro français sera présent le vendredi 18 juillet, avant de passer le micro à Emma Peters, auteure, compositrice et musicienne. C'est Vladimir Cauchemar qui viendra compléter le programme de cette deuxième journée de festival. Les deux derniers noms annoncés par l'organisation de Woodstower ne sont d'autre que le duo électro Polo&Pan et le trio Chinese Man à l'influence hip-hop, dub et reggae. Ces derniers se produiront le dimanche 20 juillet, lors du dernier jour du festival.

Billetterie ouverte

Si la suite de la programmation devrait arriver au cours des prochaines semaines, la billetterie est d'ores et déjà ouverte. Les pass sont en vente au prix de 35 euros la journée, 60 euros les deux jours et 85 euros les trois jours. Les Lyonnais venant participer aux trois jours de festival, pourront quant à eux, bénéficier du pass "Gone" à 69 euros.

