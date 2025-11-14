Rhône : une opération coup de poing révèle plus de 100 infractions routières

La gendarmerie du Rhône a mené jeudi 13 novembre une opération de contrôle d’envergure à Sathonay-Camp et Fontaines-sur-Saône. En deux heures et demie, 101 infractions ont été constatées.

C'est une opération d'ampleur organisée par les gendarmes du Rhône ce 13 novembre à Sathonay-Camp et Fontaines-sur-Saône. Déployés sur réquisition du procureur de Lyon, les 35 militaires de l’Escadron départemental de contrôle des flux (EDCF), appuyés par un maître-chien, ont multiplié les vérifications de véhicules et d’usagers entre 14h30 et 17h.

Les gendarmes ont relevé un large éventail d’infractions, dont une alcoolémie de 0,61 g/L, plusieurs conduites sous l’emprise de stupéfiants, des détentions de drogue, ainsi que cinq défauts de permis et quatre défauts d’assurance.

Le non-respect des règles de sécurité routière a également été largement sanctionné : usage du téléphone, oreillette au volant, absence de ceinture, vitres surteintées ou encore trottinette non homologuée. Les contrôles techniques dépassés et les excès de vitesse – 34 en tout – figurent parmi les manquements les plus fréquents.

L’opération a conduit à huit mises en fourrière, 35 immobilisations et huit rétentions immédiates de permis. La gendarmerie rappelle son engagement à lutter contre les comportements dangereux et appelle les usagers à la plus grande vigilance.