Actualité
Contrôle routier de la gendarmerie du Rhône. (Photo Gendarmerie)

Rhône : une opération coup de poing révèle plus de 100 infractions routières

  • par La Rédaction

    • La gendarmerie du Rhône a mené jeudi 13 novembre une opération de contrôle d’envergure à Sathonay-Camp et Fontaines-sur-Saône. En deux heures et demie, 101 infractions ont été constatées.

    C'est une opération d'ampleur organisée par les gendarmes du Rhône ce 13 novembre à Sathonay-Camp et Fontaines-sur-Saône. Déployés sur réquisition du procureur de Lyon, les 35 militaires de l’Escadron départemental de contrôle des flux (EDCF), appuyés par un maître-chien, ont multiplié les vérifications de véhicules et d’usagers entre 14h30 et 17h.

    Les gendarmes ont relevé un large éventail d’infractions, dont une alcoolémie de 0,61 g/L, plusieurs conduites sous l’emprise de stupéfiants, des détentions de drogue, ainsi que cinq défauts de permis et quatre défauts d’assurance.

    Le non-respect des règles de sécurité routière a également été largement sanctionné : usage du téléphone, oreillette au volant, absence de ceinture, vitres surteintées ou encore trottinette non homologuée. Les contrôles techniques dépassés et les excès de vitesse – 34 en tout – figurent parmi les manquements les plus fréquents.

    L’opération a conduit à huit mises en fourrière, 35 immobilisations et huit rétentions immédiates de permis. La gendarmerie rappelle son engagement à lutter contre les comportements dangereux et appelle les usagers à la plus grande vigilance.

    à lire également
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Pluies et inondations : trois départements en vigilance orange ce samedi 11:50
    Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet 11:23
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale 11:10
    L'Asvel reprend son souffle face à Partizan 10:20
    Pollution à Lyon : une bonne qualité de l'air ce samedi 09:25
    d'heure en heure
    orage Lyon
    Des pluies attendues ce samedi avant des éclaircies 09:12
    Olivier Touchard
    Label Gibiers de France : "Nous voulons une viande accessible, entre le prix du bœuf et celui du mouton" assure Olivier Touchard 07:00
    Ain : IDEA accompagne EDF dans la construction de deux réacteurs au Bugey 14/11/25
    La RD103-E rouvre à la circulation à Saint-Romain-en-Gier 14/11/25
    Ain : 20 installations photovoltaïques pour une ZAC Ferney-Genève autonome en énergie 14/11/25
    Drôme : en novembre, le collectif Ruban blanc se mobilise contre les violences faites aux femmes 14/11/25
    Alain Ducasse ouvre une chocolaterie à Lyon 14/11/25
    Lyon : 480 collégiens et lycéens réunis pour un ciné-débat sur le cyberharcèlement  14/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut