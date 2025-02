Un homme qui suspectait un groupe de jeunes d'avoir dérobé ses baskets a été pris à partie à Villefranche-sur-Saône (Rhône).

Les faits se sont déroulés samedi 22 février, dans l'après-midi, au sein du quartier de Belleroche à Villefranche-sur-Saône (Rhône). Un homme qui rendait visite à son frère s'est fait dérobé ses baskets, laissées sur le palier de l'immeuble.

Les deux frères, âgés de 24 et 20 ans, soupçonnent alors un groupe de jeunes présent dans l'immeuble, rapportent nos confrères du Progrès. Décidés à récupérer leur bien, ces derniers se sont confrontés au groupe et une bagarre aurait éclaté.

Dans la dispute, les deux frères ont reçu plusieurs coups et le plus jeune a été touché par un coup de couteau, qui s'est avéré sans gravité. Cinq jours d'interruption totale de travail (ITT) ont été retenus. La police a ouvert une enquête pour identifier et retrouver les auteurs.

Lire aussi : Métropole de Lyon : la délinquance en baisse de 18% dans les transports en commun