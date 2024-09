Entre 2022 et 2023, les actes de vols et violences dans les transports en communs ont baissé de 18% à Lyon, et déjà de 12% au premier semestre 2024.

Le ministère de l'Intérieur a publié jeudi 11 septembre les chiffres des vols et violences enregistrés dans les transports en commun en 2023. Incluant pour la première fois les escroqueries et fraudes aux moyens de paiement.

Dans la Métropole de Lyon, les forces de l'ordre ont enregistré pas moins de 8 435 victimes, contre 118 400 à l'échelle nationale, soit une baisse de 18% par rapport à 2022. En revanche, les chiffres restent en hausse à Lyon par rapport à 2016 (+17%), tandis qu'ils diminuent en France (-19%). Un phénomène qui concerne seulement quelques autres métropoles comme Bordeaux et Strasbourg.

Baisse des vols, hausse des violences sexuelles

On compterait une vingtaine de victimes par jour dans les transports en commun de l'agglomération. Ainsi, il y aurait eu 5,8 victimes pour 1 000 habitants en 2023, ce qui place la métropole lyonnaise en 2e position derrière Paris et devant Marseille, de même pour le département du Rhône. Le détail par type de délinquance n'est toutefois pas communiqué.

Sur l'ensemble du territoire, les vols sans violence seraient l'atteinte la plus courante, représentant 77% des victimes de vols. Les vols violents ont quant à eux baissé de 21%, les escroqueries et fraudes aux moyens de paiement de 20% et les outrages à agents de 10%. Les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans et plus seraient stables. En revanche, le nombre de victimes de violences sexuelles a augmenté de 3%. À noter que près de la moitié des ces vols et violences ont été commis en Ile-de-France, et que l'autre moitié se répartit en majorité entre les 22 métropoles françaises.

Les services de l'Etat avancent donc une tendance à la baisse. "Sur les six premiers mois de 2024, la baisse se poursuit avec -12 %", a indiqué au Progrès la préfecture du Rhône. Une diminution qui s'explique notamment par les actions menées dans les transports lyonnais. Comme le déploiement d'un plus grand nombre de policiers et gendarmes et l'ouverture d'un nouveau poste de police dans la gare Part-Dieu.

