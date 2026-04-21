Actualité
La boucherie « Chez Hadj », dans le 7e arrondissement. Google Maps

Manquements aux règles d'hygiène : une boucherie du 7e arrondissement de Lyon fermée en urgence

  • par Romain Balme

    • La boucherie "Chez Hadj" (7e arr.) a été fermée administrativement ce mardi 21 avril. En cause, de nombreux manquements aux règles d’hygiène.

    La boucherie "Chez Hadj" située rue Gilbert Dru, dans le 7e arrondissement, fait l'objet d'une fermeture administrative après un contrôle de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ce mardi 21 avril.

    En cause, de nombreux manquements à l'hygiène, à l'image de défauts d'entretien, de détentions de denrées alimentaires dont la date limite de consommation a été dépassée, ou l'absence de dispositif pour se laver les mains "dans de bonnes conditions d'hygiène."

    Parmi les mesures correctives exigées, la direction de l'établissement devra "effectuer quotidiennement la rotation des denrées","effectuer un nettoyage approfondi des équipements" ou encore "faire suivre une formation à l'hygiène" à leur personnel. Selon l'arrêté préfectoral, la boucherie pourra rouvrir uniquement après la mise en place de ces mesures et un second passage des services de contrôle.

    Lire aussi : Cette boucherie du 3e de nouveau fermée pour insalubrité, deuxième sanction en un an

    à lire également
    Plyemieux
    Mont d'Or Trail : quand un village met ses sentiers en fête

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Plyemieux
    Mont d'Or Trail : quand un village met ses sentiers en fête 19:00
    Top 14 : le LOU tombe à domicile face à Bordeaux-Bègles et met un terme à sa belle série
    La Métropole de Lyon est candidate pour accueillir les demi-finales du TOP 14 18:30
    Près de Lyon, les gendarmes retrouvent deux camionnettes volées... mais désossées 18:25
    La chanteuse Karol G annonce une date au Groupama Stadium de Lyon en 2027 18:13
    Manquements aux règles d'hygiène : une boucherie du 7e arrondissement de Lyon fermée en urgence 17:54
    d'heure en heure
    Rhône : un exercice de sécurité civile organisé à Arnas ce jeudi 17:33
    Bus 60
    "Ouvrons Perrache" : à Lyon, des changements à prévoir pour les bus TCL jusqu'en 2027 17:00
    Martin Vancostenoble
    Assurance emprunteur : l'APCADE passe à l'offensive 16:39
    Vous ne pourrez bientôt plus vous rendre à Lyon avec les bus de BlaBlaCar 16:03
    Lyon : un magasin du 8e arrondissement braqué en plein jour 15:30
    militaire soldat
    Bollé lance une protection révolutionnaire contre les attaques laser 15:19
    Laurent Wauquiez
    Dépenses excessives de la Région : "Laurent Wauquiez ment", attaque la gauche 15:15
    Lyon : une rentrée presque normale pour les élèves des Chartreux, vingt jours après l'incendie 14:39
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut