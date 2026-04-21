La boucherie "Chez Hadj" (7e arr.) a été fermée administrativement ce mardi 21 avril. En cause, de nombreux manquements aux règles d’hygiène.

La boucherie "Chez Hadj" située rue Gilbert Dru, dans le 7e arrondissement, fait l'objet d'une fermeture administrative après un contrôle de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ce mardi 21 avril.

En cause, de nombreux manquements à l'hygiène, à l'image de défauts d'entretien, de détentions de denrées alimentaires dont la date limite de consommation a été dépassée, ou l'absence de dispositif pour se laver les mains "dans de bonnes conditions d'hygiène."

Parmi les mesures correctives exigées, la direction de l'établissement devra "effectuer quotidiennement la rotation des denrées","effectuer un nettoyage approfondi des équipements" ou encore "faire suivre une formation à l'hygiène" à leur personnel. Selon l'arrêté préfectoral, la boucherie pourra rouvrir uniquement après la mise en place de ces mesures et un second passage des services de contrôle.

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