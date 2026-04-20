Trois établissements de Villefranche fermés pour des manquements graves aux règles d’hygiène

Les établissements Naan Factory, Addict et L’Insolite, situés à Villefranche-sur-Saône (Rhône), font l’objet d’une fermeture administrative depuis le 17 avril après des contrôles d’hygiène.

La Direction départementale de protection des populations (DDPP) frappe fort et poursuit ses contrôles dans le Rhône. Trois établissements de Villefranche-sur-Saône, Naan Factory, Addict et L’Insolite, en ont d’ailleurs fait les frais et font l’objet d’une fermeture administrative depuis le 17 avril en raison de manquements graves aux règles d’hygiène.

Dans les trois établissements, la poursuite de l’activité représentait en effet une "menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent", indique la préfecture du Rhône dans ses arrêtés. Il est notamment reproché aux gérants une absence d’auto-contrôle ou encore de mauvaises conditions de stockage.

Afin de pouvoir rouvrir, ils devront mettre en place une série de mesures : nettoyer et dégraisser les locaux, remplacer les équipements vétustes ainsi que mettre en place un plan de lutte contre les nuisibles lorsque celui-ci est nécessaire. Un nouveau contrôle sera réalisé afin de déterminer si elles ont été sérieusement instaurées.

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