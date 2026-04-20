Actualité
Naan Factory à Villefranche sur Saône fermé après un contrôle d’hygiène. Google Maps

Trois établissements de Villefranche fermés pour des manquements graves aux règles d’hygiène

  • par C.M.

    • Les établissements Naan Factory, Addict et L’Insolite, situés à Villefranche-sur-Saône (Rhône), font l’objet d’une fermeture administrative depuis le 17 avril après des contrôles d’hygiène.

    La Direction départementale de protection des populations (DDPP) frappe fort et poursuit ses contrôles dans le Rhône. Trois établissements de Villefranche-sur-Saône, Naan Factory, Addict et L’Insolite, en ont d’ailleurs fait les frais et font l’objet d’une fermeture administrative depuis le 17 avril en raison de manquements graves aux règles d’hygiène.

    Dans les trois établissements, la poursuite de l’activité représentait en effet une "menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent", indique la préfecture du Rhône dans ses arrêtés. Il est notamment reproché aux gérants une absence d’auto-contrôle ou encore de mauvaises conditions de stockage.

    Afin de pouvoir rouvrir, ils devront mettre en place une série de mesures : nettoyer et dégraisser les locaux, remplacer les équipements vétustes ainsi que mettre en place un plan de lutte contre les nuisibles lorsque celui-ci est nécessaire. Un nouveau contrôle sera réalisé afin de déterminer si elles ont été sérieusement instaurées.

    Lire aussi : "Le secret, c'est le préventif" : Comment se débarrasser des nuisibles qui envahissent les établissements lyonnais ?

    à lire également
    "LFI n'impose aucun cadre" assure le maire de Vénissieux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Trois établissements de Villefranche fermés pour des manquements graves aux règles d’hygiène 15:17
    "LFI n'impose aucun cadre" assure le maire de Vénissieux 13:46
    piscine naturelle Lyon darse Confluence
    Baignade à Confluence : la Ville de Lyon lance une grande concertation 12:59
    Spray tags
    Des expositions réalisées par des patients présentées à la ferme du Vinatier à Bron 12:30
    Le rêve américain : dix danseuses de Décines qualifiées pour les mondiaux de freestyle pom 11:58
    d'heure en heure
    Centre commercial Givors 2 Vallées. Google Maps
    Un "plan social déguisé": le carrefour de Givors passe en location gérance, la CGT se mobilise 11:34
    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    A Lyon, les syndicats appellent à la mobilisation pour la journée de la santé au travail 10:49
    Remises à la rue dans le Rhône : les syndicats se mobiliseront pour le droit au logement 10:46
    Grand-Parc de Miribel-Jonage : un véhicule repêché, une grue mobilisée 10:04
    Avocate au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Un avocat lyonnais au courant d'un projet d'évasion d'un des leaders de la DZ Mafia ? 09:41
    Décines : un suspect interpellé après une agression au couteau en pleine rue 08:33
    Villefranche : un salon du chiot et du chaton dénoncé par une association 08:04
    Crise à Nice, gouvernance : les organisateurs des JO 2030 sous pression 07:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut