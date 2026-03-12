Actualité
Manufacture des tabacs 1
© Tim Douet

L'université Lyon 3 monte au créneau pour dénoncer une dotation d'une "faiblesse historique"

  • par NC

    • Adoptée à l'unanimité le 10 mars, une motion du conseil d'administration de l'Université Jean Moulin Lyon 3 dénonce une subvention publique par étudiant.

    Selon un classement publié par le média spécialisé AEF le 5 mars 2026, Lyon 3 apparaît en dernière position des universités françaises pour sa Subvention pour Charge de Service Public (SCSP) rapportée au nombre d'étudiants, avec environ 4 000 euros par étudiant.

    L'université demande un rattrapage

    Le conseil d'administration juge cette situation "incompréhensible", estimant qu'elle ne reflète ni l'attractivité de l'établissement ni la reconnaissance de ses activités de formation et de recherche.

    Au-delà du frein au développement, l'université alerte sur des conséquences concrètes pour ses 28 000 étudiants : la faiblesse de la dotation met désormais en péril sa politique d'accueil, de formation et d'accompagnement, et ce malgré des efforts importants en matière de ressources propres.

    Le conseil d'administration demande au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace un réexamen "dans les meilleurs délais" et des "premières actions de rattrapage", sans attendre les conclusions des Assises en cours sur le modèle économique des universités.

