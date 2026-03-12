Actualité
Le lycée Robert Doisneau de Vaulx-en-Velin. @Ville de Vaulx-en-Velin

Vaux-en-Velin : un homme au visage dissimulé s'introduit dans un lycée, des élèves confinés

  • par Romain Balme

    • Ce jeudi 12 mars, un individu au visage dissimulé s'est introduit dans le lycée Robert Doisneau à Vaux-en-Velin, provoquant le confinement des élèves. Une enquête a été ouverte.

    Les faits se sont déroulés ce jeudi 12 mars aux alentours de 10 h 30, au lycée Robert Doisneau de Vaux-en-Velin. Un individu au visage dissimulé a pénétré dans l’enceinte de l’établissement rapporte Le Progrès. Le personnel a immédiatement réagi en déclenchant l’alarme anti-intrusion et en confinant les élèves à l’intérieur de leur classe.

    Selon nos confrères, l'individu n'aurait sorti aucune arme, et proféré aucune menace. Il serait entré dans une classe, pris en photo, puis serait reparti sans aucun contact avec le personnel de l'établissement ou les élèves.

    Rapidement, la brigade anticriminalité (BAC) est intervenue et un périmètre de sécurité a été mis en place autour du lycée. L'inspection des lieux et leur visionnage des caméras de surveillance ne soulevant rien d'inquiétant, le déconfinement des élèves a été effectif peu avant midi. A l'instant où nous écrivons, le suspect n'a pas été retrouvé, une enquête a été ouverte.

