À quelques jours du 1er tour des élections, Bruno Bernard représente dix mesures pour protéger le pouvoir d'achat des habitants de la Métropole de Lyon face au risque d'une nouvelle flambée du coût de la vie.

À quelques jours du premier tour des élections municipales et métropolitaine, la gauche et les écologistes parlent pouvoir d'achat. S'appuyant sur le bilan du mandat sortant, la coalition conduite par Bruno Bernard, président sortant et candidat à sa succession, rappelle qu'elle porte l'extension de l'encadrement des loyers à de nouvelles communes. Le programme promet également de doubler le nombre de logements raccordés aux réseaux de chaleur pour atteindre 250 000 d'ici la fin du prochain mandat, avec à la clé "300 à 500 euros d'économies par an sur la facture de chauffage", selon le communiqué.

"La droite n'a présenté aucune proposition concrète pour protéger le pouvoir d'achat des habitants" attaque Bruno Bernard

Parmi les propositions figurent également la gratuité des transports TCL pour les enfants des abonnés (11-18 ans), le maintien de 12 m³ d'eau gratuits par foyer, une tarification des cantines des collèges à partir d'un euro, le zéro reste à charge pour l'aide à domicile des personnes âgées modestes, le maintien du Revenu de solidarité jeunes, et la création d'une "centrale métropolitaine du pouvoir d'achat" pour des achats groupés.

Bruno Bernard en profite pour cibler ses adversaires : "En face, la droite n'a présenté aucune proposition concrète pour protéger le pouvoir d'achat des habitants. Pire : elle propose de revenir sur plusieurs dispositifs qui permettent aujourd'hui de limiter la hausse des dépenses des ménages", affirme-t-il dans le communiqué, notamment en référence à la volonté affirmée par Véronique Sarselli supprimer l'encadrement des loyers et le revenu solidarité jeune.

Sur le pouvoir d'achat, la candidate LR-Grand coeur lyonnais propose de son côté un plan de soutien aux commerces locaux ou encore un fonds de soutien aux jeunes aidants.