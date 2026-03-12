Actualité

Municipales : A Villeurbanne, Cédric Van Styvendael s'engage contre le narcotrafic

  • par Romain Balme

    • Cédric Van Styvendael, le maire sortant de Villeurbanne présente son bilan et ses mesures en matière de narcotrafic. En présence du militant Amine Kessaci, il affirme sa volonté de rejoindre l'association des villes engagées contre le narcotrafic, que son invité propose de créer.

    Figure de la lutte anti-narcotrafic à Marseille, Amine Kessaci était présent à Villeurbanne ce jeudi 12 mars. L'occasion pour le maire sortant et candidat à sa réélection Cédric Van Styvendael de réaffirmer son engagement dans la lutte contre ce fléau omniprésent à Villeurbanne. L'édile s'est notamment engagé à rejoindre l'association des villes engagées contre le narcotrafic, qu’Amine Kessaci propose de créer.

    Il a ensuite rappelé son bilan en la matière, en citant entre autres Le déploiement massif de la vidéoprotection, avec une augmentation de plus de 150% du nombre de caméras dans la commune, ou encore le déploiement de deux postes de police mobiles pour être au plus près des secteurs et assurer une présence humaine. Après le Tonkin, l'élu veut s'attaquer au quartier de GrandClément, en demandant notamment des moyens pérennes au ministre de l'Intérieur.

    S'il est réélu, la tête de liste d'"Engagé.es pour Villeurbanne" promet plusieurs mesures en matière de sécurité. Il propose 25 postes supplémentaires de policiers municipaux pour une "présence visible et renforcée dans tous les quartiers" de la ville, portant son nombre à 100. L'élu du Parti Socialiste souhaite créer deux nouvelles infrastructures, un hôtel pour les agents municipaux, ainsi qu'un centre de supervision urbaine (CSU) pour accompagner le déploiement de caméras.

    Municipales et Métropolitaines : Ce qu'il faut savoir avant le scrutin

