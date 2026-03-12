Municipales et Métropolitaines : Ce qu'il faut savoir avant le scrutin

Vote par procuration, professions de foi, ouverture des bureaux, à trois jours du premier tour, Lyon Capitale fait le point pour vous.

J-3 avant le premier tour des élections municipales et métropolitaines. Les électeurs lyonnais devront voter pas moins de trois fois, pour leur maire d'arrondissement, pour les conseillers de la métropole, et enfin pour le maire de Lyon. Lyon Capitale vous aide a y voir plus clair.

Vous n'êtes pas en capacité d'aller voter ? Vous avez encore la possibilité de donner procuration à une autre personne afin qu'elle aille voter à votre place. Celle-ci peut être effective pour le premier tour, le second, ou pour les deux si vous le souhaitez. Pour réaliser votre demande de procuration, rendez-vous sur maprocuration.gouv.fr. Il suffit ensuite de se rendre physiquement dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie pour la faire valider.

Cependant, il est maintenant possible de faire la démarche uniquement en ligne. Pour cela, vous devez disposer de la nouvelle carte d’identité et posséder une identité numérique certifiée France Identité. Rendez-vous ensuite sur le site FranceConnect.

Capture d'écran

Professions de foi et bulletins de vote

Concernant les professions de foi de vos candidats, elles vous sont communiquées par voie postale. Vous avez également la possibilité de les consulter en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur.

A l'instar des professions de foi, les bulletins de vote sont transmis par les candidats par voie postale. Cette démarche n'étant pas obligatoire, des bulletins seront mis à disposition dans les bureaux de vote. A noter que ceux-ci seront ouverts de 8 h à 18 h pour la grande majorité. Dans certaines communes (voir ci-dessous) les votes se clôtureront à 19 heures, voire 20 heures à Villeurbanne et Lyon.

Les bureaux du Rhône qui fermeront leurs portes à 19 heures