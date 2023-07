Rhône : un appel à témoins lancé après la disparition d'un jeune de 15 ans

Un adolescent de 15 ans a disparu depuis le 30 juin dernier dans la commune de Limas dans le Rhône.

La police nationale du Rhône lance un appel à témoins ce mardi pour tenter de retrouver Krishna, un adolescent de 15 ans disparu depuis le 30 juin dernier alors qu'il quittait le domicile de sa tante à Limas.

Le jeune homme mesure 1,69 mètre, est "de type africain", de corpulence normale, fine, a des cheveux noirs et courts et des yeux noirs. Il portait un survêtement FootLocker rouge avec une ligne noire sur le côté, un tee-shirt orange et des baskets blanches Nike. Il portait également un sac bleu foncé.

Il serait susceptible de se rendre à Paris précise la police. Les personnes ayant des informations peuvent contacter le commissariat de police de Villefranche-sur-Saône au 04 74 09 49 29 ou le 17 (en dehors des heures ouvrables).