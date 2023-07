Refus d'obtempérer et lancer de cocaïne dans un buisson à Lyon

Un homme a été interpellé à Lyon après avoir refusé d'obtempérer. Il était en possession de cocaïne et d'ecstasy.

Samedi 22 juillet à 14 h, des policiers en patrouille décident de contrôler le conducteur d'un véhicule circulant à vive allure rue de l'Université dans le 7e arrondissement de Lyon.

Cocaïne et ecstasy

Stationné, l'homme a finalement refusé d'obtempérer et pris la fuite en voiture. Arrivé à hauteur de la place Ollier, l'individu a abandonné son véhicule et tenté de prendre la fuite à pied jetant au passage un sachet contenant de la cocaïne et de l'ecstasy dans un buisson.

Interpellé, le suspect n'état pas titulaire du permis de conduire. Il faisait l'objet d'une fiche de recherche pour le même type d'infraction. La fouille du véhicule a amené la découverte de 3 780 € et trois téléphones portables.

Il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement ce mercredi.