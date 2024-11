Rhône : spectaculaire incendie à Anse, 80 pompiers mobilisés

Un important incendie est en cours dans une zone commerciale à Anse, dans une commune du nord du Rhône. 80 sapeurs pompiers sont sur place.

C'est un important incendie qui s'est déclaré peu après 13h30 dans une zone commerciale d'Anse, une ville du nord du département du Rhône. 80 sapeurs pompiers et 32 engins sont sur place pour contenir le feu qui se serait déjà propagé à une zone de plus de 2000 m2.

Selon nos confrères du Progrès, le feu aurait débuté dans une zone de sport indoor avant de se propager à d'autres enseignes de cette zone commercial de Saint-Romain.

L'important panache de fumée était visible depuis la route et l'autoroute A6 qui passe juste à côté du lieu de l'incendie. On ignore pour l'heure si l'incendie a fait ou non des victimes.