Villeurbanne : un nouveau pont pour la future ligne T9

Lundi 25 novembre, s'est tenu le lançage du nouveau pont traversant le canal de Jonage à Villeurbanne. Celui-ci accueillera la nouvelle ligne T9, permettant de relier le pôle d’échanges multimodal de Vaulx-en-Velin - La Soie à Charpennes, tout en desservant certaines zones de Villeurbanne.

Ouvrage majeur dans la réalisation de la ligne T9, permettant de relier Vaulx-en-Velin à Charpennes, le pont traversant le canal de Jonage a été lancé ce matin. "Un pont réel et symbolique" selon Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, qui permettra aux 15% de Villeurbannais vivant de l'autre côté du périphérique d'atteindre Charpennes en moins de 10 minutes.

Une construction symbolique, mais également un enjeu clé de transition écologique, selon Charlotte Crépon, sous préfète du Rhône : "Ce pont permettra d'une part de relier des quartiers prioritaires au centre-ville de Lyon, et de l'autre, de développer les transports en commun".

Les élus de différentes communes étaient présent à l'occasion du lançage du pont.

Arrivée prévue au printemps 2025

Si le pont, situé entre les quartiers Saint-Jean et Croix-Luizet à Villeurbanne a été lancé lundi 25 novembre, il faudra attendre le printemps 2025 pour que celui-ci atteigne la berge d'en face. Un écran permettra de suivre l'avancement du projet en direct, jusqu'à ce que le pont couvre les 135 mètres séparant les deux quais. Des travaux "hors-normes" et "complexes", nécessitant la mise en place de deux piliers dans le canal et de 1600 tonnes de charpente métallique.

Ecran permettant de suivre l'avancée du projet en direct.

Un projet ambitieux, que la sous-préfète du Rhône affirme partager avec le SYTRAL et les élus des différentes communes, et qui devrait "changer la vie des habitants", selon Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin.

A lire aussi : À Lyon, le projet de tramway T9 reconnu d'utilité publique