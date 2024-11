La Métropole de Lyon distribue 2 000 arbres gratuitement pour 84 000 €

Plus de 2 000 arbres ont été distribués à des particuliers par la Métropole de Lyon pour favoriser la végétalisation des espaces privés.

Samedi 23 novembre, la Métropole de Lyon a distribué 2 041 arbres gratuitement à des particuliers qui en avait fait la demande aux parc de Lacroix-Laval et de Parilly. Pour un montant de 84 000 €, ce sont plus de 70 % d'arbres fruitiers qui ont été offerts pour favoriser "la renaturation sur de grands secteurs urbains" et "le développement de la biodiversité en ville", indique la Métropole de Lyon.

En effet, plus de 70 % des espaces verts du territoire relevant du parc privé, la Métropole tente de favoriser la végétalisation de ces espaces, avec notamment des aides pour les copropriétés ou les Ehpad notamment. Les disponibilités d'arbres ont été entièrement pourvues en quelques jours assure la collectivité.

