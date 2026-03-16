Le 11 mars, quatorze infractions ont été relevées lors d'une opération anti-délinquance menée à l'Arbresle dans le Rhône.

240 automobilistes ont été contrôlés sur les routes de l'Arbresle mercredi 11 mars au cours d'une large opération anti-délinquance. Quatre postes de contrôle et dix-neuf gendarmes avaient été déployés sur l'ensemble du territoire de 17 h à 19 h.

En deux heures, quatorze infractions ont été relevées, dont une personne conduisant sous l'emprise de stupéfiants, deux sans permis et cinq sans contrôle technique. Au total, huit véhicules ont été immobilisés, quatre ont été placées en fourrière et un permis de conduire a été retenu.

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