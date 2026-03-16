Actualité
Signe de paix sur le drapeau iranien © Julien Barletta

Guerre en Iran : un rassemblement se tiendra devant le Consulat Américain de Lyon ce lundi

  • par Loane Carpano

    • Contre la guerre en Iran, plusieurs organisations syndicales se mobiliseront ce lundi devant le Consulat Américain de Lyon pour demander "l'arrêt des bombardements en Iran et au Liban".

    Face à l'intensification du conflit entre l'Iran, les Etats-Unis et Israël, plusieurs organisations se mobilisent à Lyon : "Nos organisations condamnent, avec la plus grande fermeté, l’attaque menée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran, ainsi que les massacres perpétrés par Israël au Liban, et les représailles menées contre les pays de la région qui hébergent des bases américaines", affirment notamment la CGT du Rhône, Forces Ouvrières ou encore la FSU Rhône dans un communiqué.

    Afin de lutter contre les bombardements en cours et "l'impérialisme américain", les différents syndicats organiseront un rassemblement ce lundi 16 mars à 18 h devant le Consulat Américain (2e) : "Nos organisations exigent l’arrêt des bombardements en Iran et au Liban dont les populations sont les principales victimes et un cessez-le-feu immédiat", martèlent les organisations.

    Lire aussi : Guerre en Iran : entre aspirations démocratiques et critiques d'une "guerre coloniale", les Iraniens de Lyon divisés

    à lire également
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Rhône : quatorze infractions relevées lors d'une opération "anti-délinquance"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Guerre en Iran : un rassemblement se tiendra devant le Consulat Américain de Lyon ce lundi 11:10
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Rhône : quatorze infractions relevées lors d'une opération "anti-délinquance" 11:09
    Élections à Lyon : derrière l'euphorie, les écologistes en mauvaise posture à la Métropole 10:23
    PAF Police aux frontières
    Près de Lyon : un automobiliste visiblement ivre refuse d'obtempérer après un accident 10:06
    Saint-Fons : des votes pour le maire sortant invalidés, LFI en tête au premier tour 10:05
    d'heure en heure
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 09:28
    Rosalia
    Rosalia va illuminer Lyon pour le début de sa tournée mondiale 08:58
    Lyon : ce qu’il faut retenir du 1er tour des municipales 2026 08:34
    Montplaisir
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Sud-Est 08:32
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Sud  08:30
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Ouest 08:27
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Nord 08:25
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Est 08:22
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut