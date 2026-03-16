Contre la guerre en Iran, plusieurs organisations syndicales se mobiliseront ce lundi devant le Consulat Américain de Lyon pour demander "l'arrêt des bombardements en Iran et au Liban".

Face à l'intensification du conflit entre l'Iran, les Etats-Unis et Israël, plusieurs organisations se mobilisent à Lyon : "Nos organisations condamnent, avec la plus grande fermeté, l’attaque menée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran, ainsi que les massacres perpétrés par Israël au Liban, et les représailles menées contre les pays de la région qui hébergent des bases américaines", affirment notamment la CGT du Rhône, Forces Ouvrières ou encore la FSU Rhône dans un communiqué.

Afin de lutter contre les bombardements en cours et "l'impérialisme américain", les différents syndicats organiseront un rassemblement ce lundi 16 mars à 18 h devant le Consulat Américain (2e) : "Nos organisations exigent l’arrêt des bombardements en Iran et au Liban dont les populations sont les principales victimes et un cessez-le-feu immédiat", martèlent les organisations.

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