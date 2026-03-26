Actualité
Vigilance vent auvergne rhone alpes
(@AFP)

Vents violents : les parcs et cimetières de Villeurbanne restent fermés ce jeudi

  • par Clémence Margall

    • Alors que le Rhône est une nouvelle fois placé en vigilance jaune pour vent ce jeudi 26 mars, les parcs, jardins et cimetières de Villeurbanne resteront fermés aujourd’hui.

    Le vent souffle encore fort ce jeudi 26 mars. Tandis que des rafales entre 70 et 80 km/h sont attendus dans le Rhône, le département est par ailleurs placé en vigilance jaune, les parcs, jardins et cimetières de Villeurbanne resteront fermés toute la journée.

    Cela concerne les parcs de la Feyssine, René-Dumont et Vaclav-Havel, le jardin Alexis-Jordan et les deux cimetières de la ville.

    Lire aussi : Alerte aux vents violents : A Lyon, les parcs et cimetières fermés jusqu'à nouvel ordre

    à lire également
    police lyon faits divers
    Près de Lyon, le chauffeur d’un camion parvient à s’enfuir après une tentative de vol

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Près de Lyon, le chauffeur d’un camion parvient à s’enfuir après une tentative de vol 13:55
    Lyon : le Chilien Zepeda condamné à la perpétuité pour l'assassinat de son ex-petite amie 13:22
    Vigilance vent auvergne rhone alpes
    Vents violents : les parcs et cimetières de Villeurbanne restent fermés ce jeudi 12:50
    Chasse aux oeufs Pâques
    Rhône : pour fêter Pâques, une chasse aux œufs organisée au musée gallo-romain 12:20
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Plus de 200 passagers évacués d'un TER : pagaille sur le trafic autour de Lyon 11:52
    d'heure en heure
    Véronique Sarselli élue présidente de la Métropole de Lyon 11:31
    Musée des Beaux-Arts de Lyon : découvrir l’art par l’odorat 11:22
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Des événements organisés à l’université Lumière Lyon 2 pour le festival Quais du Polar 2026 10:54
    Hausse des prix du carburant : un barrage filtrant mis en place sur l'A7 ce samedi 10:32
    Et si GL Events jouait un rôle pendant les Jeux Olympiques de 2030 ? 10:18
    L'hémicycle métropolitain
    Véronique Sarselli est élue présidente. Suivez en direct l'installation du nouveau conseil de la Métropole de Lyon 09:52
    La Guillotière : un commerçant blessé au bras, un possible coup de feu évoqué 09:32
    Métropole de Lyon : le "troisième tour" peut-il rebattre les cartes pour Véronique Sarselli ? 09:02
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut