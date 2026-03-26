Vents violents : les parcs et cimetières de Villeurbanne restent fermés ce jeudi

Alors que le Rhône est une nouvelle fois placé en vigilance jaune pour vent ce jeudi 26 mars, les parcs, jardins et cimetières de Villeurbanne resteront fermés aujourd’hui.

Le vent souffle encore fort ce jeudi 26 mars. Tandis que des rafales entre 70 et 80 km/h sont attendus dans le Rhône, le département est par ailleurs placé en vigilance jaune, les parcs, jardins et cimetières de Villeurbanne resteront fermés toute la journée.

Cela concerne les parcs de la Feyssine, René-Dumont et Vaclav-Havel, le jardin Alexis-Jordan et les deux cimetières de la ville.

Lire aussi : Alerte aux vents violents : A Lyon, les parcs et cimetières fermés jusqu'à nouvel ordre