2025 aura mal commencé pour certains. Lors de la nuit de festivités signant le début de la nouvelle année, une trentaine d'infractions ont été constatées par la gendarmerie du Rhône. Alors présents sur plusieurs postes de contrôle coordonnés sur les communes de l'Arbresle, Craponne, Tassin, Dardilly, Brussieu, Sainte-Foy-l'Argentière et Saint-Laurent-de-Chamoussay, la quarantaine d'agents mobilisés ont relevés plus de 35 infractions. Parmi elles, deux défauts de permis de conduire, treize conduites sous alcool et deux conduites sous stupéfiants.

Lutte contre les cambriolages

Lors de la soirée du réveillon, les gendarmes du Rhône ont également poursuivis leur lutte contre les cambriolages, les vols, et ont accompagnés les commerçants lors des fermetures de magasin.

Gendarmes mobilisés à la fermeture des commerces ©Gendarmerie du Rhône

