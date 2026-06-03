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La ministre de l’Agriculture Annie Genevard sera en déplacement en Savoie et Haute Savoie le 24 juillet 2025 © IAN LANGSDON / AFP

Dans l’Ain, la ministre de l’Agriculture attendue au congrès des Jeunes Agriculteurs

  • par LR

    • Annie Genevard se rendra ce jeudi à Bourg-en-Bresse pour participer au congrès annuel des Jeunes Agriculteurs.

    La ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, sera en déplacement dans l’Ain ce jeudi 4 juin à l’occasion du congrès annuel des Jeunes Agriculteurs organisé à Bourg-en-Bresse.

    Attendue en fin de matinée à Ainterexpo, la ministre prononcera le discours de clôture de l’événement. Elle doit notamment revenir sur les dispositions prévues par la loi d’urgence agricole ainsi que sur les actions engagées ces derniers mois pour favoriser l’installation de nouveaux exploitants.

    Dans un contexte marqué par les difficultés de renouvellement des générations dans le monde agricole, Annie Genevard devrait également détailler les mesures destinées à accompagner les jeunes agriculteurs et à renforcer l’attractivité du secteur.

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