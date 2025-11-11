Le Département lance des travaux de confortement sur la RD36E à Orliénas

Des travaux de reconstruction d'un talus débutent le 17 novembre sur la RD36E à Orliénas pour dix semaines. La circulation alternée, en place depuis mi-2024, est maintenue et allongée.

Le Département du Rhône engage le 17 novembre des travaux de confortement d'un talus sur la RD36E à Orliénas, où une partie de la chaussée s'était affaissée. Le chantier durera dix semaines, avec une interruption pendant les deux semaines des fêtes de fin d'année.

La circulation alternée, mise en place mi-2024 pour des raisons de sécurité, est maintenue et sa zone étendue pour permettre la réalisation des travaux. Le chantier se déroulera de 8 h à 17 h.

Le confortement du talus sera effectué par la création d'une paroi type microberlinoise composée de micropieux, de tirants d'ancrage et d'un parement en béton armé. Le coût des travaux s'élève à 190 000 euros TTC.