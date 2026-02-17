Mort de Quentin Deranque à Lyon : "Il n'y aura pas d'autres meetings de ce type-là dans les établissements"

Actualité
  • par Loane Carpano
  • 1 Commentaire

    • Suite à la mort de Quentin Deranque à Lyon, le ministre de l'Enseignement supérieur a affirmé que les conférences politiques dans les universités seraient désormais interdites si elles présentent "des risques de trouble à l'ordre publique".

    Samedi 22 février, le militant nationaliste Quentin Deranque succombait à ses blessures après avoir été passé à tabac à Lyon, en marge d'un affrontement entre des militants d'ultra gauche et d'ultra droite. Pour rappel, les faits étaient survenus après une conférence tenue par l'eurodéputée Insoumise Rima Hassan à Sciences Po, où des militantes du groupe d'extrême droite Nemesis étaient venues manifester.

    Deux jours après les faits, le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste a annoncé que les conférences politiques dans les universités seraient désormais interdites si elles présentaient "des risques de troubles à l'ordre publique" : "Avec les risques qu’on a aujourd’hui qui sont maintenant tristement très très clairs, évidemment non, il n’y aura pas d’autres meetings", a indiqué le ministre sur le plateau de BFM TV mardi 16 février.

    Reste désormais à voir si cette interdiction sera respectée, puisque comme l'a rappelé Philippe Baptiste à l'antenne, la décision d'organiser des meetings ne revient pas à l'Etat, mais bien aux présidents d'université.

