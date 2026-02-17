Métropolitaines 2026 : la gauche dévoile ses propositions sociales, "grandes absentes" des débats

Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, et ses colistiers ont présenté ce mardi 17 février leurs principales propositions de politique sociale en vue des élections métropolitaines.

Aux côtés de ses colistiers, le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a souhaité réaffirmer son engagement envers les politiques sociales ce mardi 17 février, contrairement à son adversaire Véronique Sarselli, dont "la vision les propositions manquent". Isolement, insertion, petite enfance… La liste Avançons Ensemble souhaite désormais prolonger ses engagements et dévoile les quatre grands axes du volet social de son programme.

Expérimenter la régularisation par le travail

L’actuel vice-président en charge du logement, Renaud Payre, a par exemple annoncé le lancement d'une expérimentation de régularisation des personnes migrantes par le travail (sous condition que l'État accepte), en lien avec les acteurs associatifs et économiques du territoire. Cette dernière concernera les mères isolées avec des enfants de moins de 3 ans ainsi que les jeunes migrants majeurs accompagnés par la collectivité. Estimée à 350 000 euros, celle-ci pourrait toucher une vingtaine de personnes. Interrogé à ce sujet, Bruno Bernard s’est montré ferme : "Il y a des secteurs où l’on est incapable de recruter, et il se trouve qu’il y a sur notre territoire des personnes sans droit, ni titre, qui sont volontaires et qui veulent être utiles. Il ne s’agit pas de régulariser tout le monde, mais de reconnaître cette évidence et de pouvoir agir auprès des publics que l’on accompagne". La gauche entend donc s’inscrire dans une politique "inclusive" de l’emploi en renforçant aussi son accompagnement des bénéficiaires du RSA et en consolidant son dispositif du Revenu Solidarité Jeunes (RSJ) pour les 18 - 25 ans qui ne bénéficient pas du RSA, "tant qu’aucune réponse nationale ne sera apportée", a indiqué le vice-président en charge du logement, Renaud Payre.

Des mesures qui s’inscrivent dans une volonté affichée de rompre avec l’isolement, autre axe fort du programme. "L’isolement est une fracture silencieuse qui concerne des publics variés. Il faut prendre conscience que parfois l’isolement tue, puisque ces personnes présentent un risque de sur-morbidité de plus de 26 %", a ainsi souligné Marie-Charlotte Garin, députée et tête de liste Lyon-Sud (8e arr.). Cela se matérialiserait par un renforcement des démarches "d’aller vers" via les Maisons de la Métropole de Lyon (MDLM), les Centres Communaux d’Actions Sociales (CCAS), le développement des "pair-aidance" ou par la création d’une réserve citoyenne solidaire. Composée de "300 à 400 bénévoles formés", le dispositif permettrait ainsi de maintenir un lien avec les personnes vulnérables et isolées, notamment lors d’épisodes météorologiques extrêmes. La liste portée par Bruno Bernard souhaite par ailleurs créer une convention métropolitaine sur l’isolement, à l’image de celle déjà créée pour le climat.

Création d’une nouvelle pouponnière associative

Si elle est réélue, la gauche propose également la création d’un pack naissance. Pensé comme une offre globale pour venir en aide aux parents dès la grossesse, il prévoit des entretiens, ateliers collectifs, des permanences ou encore la distribution de boites de dons (vêtements, objets, jouets…) dans les lieux d’accueil dédiés et d’un livre à chaque naissance pour favoriser l’éveil à la culture. Et pour les familles traversant une crise, la liste Avançons Ensemble veut prendre à bras-le-corps le sujet de la protection des enfants en renforçant son accompagnement, en développant des alternatives au placement et des parcours de santé coordonnés. Elle annonce dans ce sens la création d'une nouvelle pouponnière associative, dédiée aux 0 - 3 ans, pour répondre à la saturation de l’accueil d’urgence des nouveaux-nés.

La gauche souhaite enfin permettre aux personnes âgées ou en situation de handicap de rester chez elles le plus longtemps possible, "élément essentiel pour leur bien-être", a rappelé Jean-Charles Kohlhaas, tête de liste Lônes et Coteaux et ancien infirmier libéral. Pour cela, elle s’engage élargir son dispositif lancé en 2023 de zéro reste à charge pour l’aide à domicile, destiné aux bénéficiaires les plus modestes, mais aussi à créer une aide métropolitaine d’adaptation des logements pour venir compléter les aides nationales et simplifier les démarches. L’ambition est d’adapter "1 000 logements et copropriétés chaque année", aussi bien dans le parc privé que social.

En parallèle, elle s’engage à poursuivre son engagement auprès des aidants : expérimentation de "baluchonage" (dispositif permettant aux aidants de prendre des jours de repos, sans rupture dans l’accompagnement du proche), renforcement des actions de repérage et de suivi des jeunes aidants ou encore encourager les entreprises à reconnaître le statut d’aidant afin d’améliorer les aménagements du temps de travail.

