En raison d'un caténaire tombé sur la voie, le tramway T6 ne circule plus entre les stations Grandclément et la Doua-Gaston Berger ce mardi 17 février au matin.

Inaugurée il y a trois jours, la nouvelle ligne de tramway T6 est déjà perturbée ce mardi 17 février. Selon les informations de Radioscoop, un caténaire aurait été arraché à l'angle du cours Tolstoï et de la rue Paul Verlaine.

En conséquence, la ligne T6 ne circule plus entre les stations Grandclément et la Doua-Gaston Berger. Des bus relais ont été mis en service afin de desservir les stations de Gare de Villeurbanne à Geneviève-de-Gaulle. La reprise de la circulation est estimée à 11 heures par les services TCL.

La ligne TB11 également impactée

En raison du caténaire tombée sur la voie, le bus TB11 n'est plus en mesure de desservir les arrêts situés entre Verlaine et Blanqui-Le Rize. La reprise du trafic est cette fois-ci estimée à mercredi.

