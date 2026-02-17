Lyon : Jean-Michel Aulas piégé sur le prix de l'abonnement TCL

Interrogé sur le tarif du ticket TCL et de l'abonnement mensuel, le candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas n'a pas été en mesure de répondre.

L'ancien président de l'OL n'a visiblement pas été bien préparé, malgré la très médiatisée bourde de Sarah Knafo, candidate Reconquête à la mairie de Paris, incapable de donner le prix d'un abonnement de transports en commun en île-de-France.

Invité de France Inter ce mardi matin, Jean-Michel Aulas, candidat Coeur Lyonnais à la mairie de Lyon a à son tour été piégé, interrogé sur le coût de l'abonnement TCL, qu'il propose pourtant de prendre à la charge de la collectivité pour les personnes gagnant moins de 2 500 €.

"Un certain nombre de réductions" se justifie Aulas

Le patron de Coeur Lyonnais a d'abord affirmé connaître "bien sûr" le prix de l'abonnement permettant d'utiliser le réseau TCL dans les zones 1 et 2, délimitant la métropole. "Par ticket c'est de l'ordre de 1,80 €" a d'abord déclaré Jean-Michel Aulas, alors que le prix d'un ticket unitaire est plutôt de 2,10 € par recharge ou en paiement par carte bancaire via le smartphone.

Interrogé sur l'abonnement mensuel, l'ancien patron de l'OL l'a estimé "de l'ordre de 50 €". L'abonnement plein tarif coûte à l'heure actuelle 74,10 € par mois, 25 € pour les 18-25 ans, et 37 € pour les retraités. Après remboursement de l'employeur à hauteur de 50 %, l'abonnement plein tarif revient par ailleurs à 37,05 €. Mais Jean-Michel Aulas, confronté à son erreur, a répondu : "Oui, c'est ça, de l'ordre de 50 € parce qu'il y a un certain nombre de réductions."