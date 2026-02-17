Actualité
L’ancien président de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas. (Photo ARNAUD FINISTRE / AFP)

Lyon : Jean-Michel Aulas piégé sur le prix de l'abonnement TCL

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • Interrogé sur le tarif du ticket TCL et de l'abonnement mensuel, le candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas n'a pas été en mesure de répondre.

    L'ancien président de l'OL n'a visiblement pas été bien préparé, malgré la très médiatisée bourde de Sarah Knafo, candidate Reconquête à la mairie de Paris, incapable de donner le prix d'un abonnement de transports en commun en île-de-France.

    Invité de France Inter ce mardi matin, Jean-Michel Aulas, candidat Coeur Lyonnais à la mairie de Lyon a à son tour été piégé, interrogé sur le coût de l'abonnement TCL, qu'il propose pourtant de prendre à la charge de la collectivité pour les personnes gagnant moins de 2 500 €.

    "Un certain nombre de réductions" se justifie Aulas

    Le patron de Coeur Lyonnais a d'abord affirmé connaître "bien sûr" le prix de l'abonnement permettant d'utiliser le réseau TCL dans les zones 1 et 2, délimitant la métropole. "Par ticket c'est de l'ordre de 1,80 €" a d'abord déclaré Jean-Michel Aulas, alors que le prix d'un ticket unitaire est plutôt de 2,10 € par recharge ou en paiement par carte bancaire via le smartphone.

    Interrogé sur l'abonnement mensuel, l'ancien patron de l'OL l'a estimé "de l'ordre de 50 €". L'abonnement plein tarif coûte à l'heure actuelle 74,10 € par mois, 25 € pour les 18-25 ans, et 37 € pour les retraités. Après remboursement de l'employeur à hauteur de 50 %, l'abonnement plein tarif revient par ailleurs à 37,05 €. Mais Jean-Michel Aulas, confronté à son erreur, a répondu : "Oui, c'est ça, de l'ordre de 50 € parce qu'il y a un certain nombre de réductions."

    à lire également
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales à Lyon : Aulas appelle Doucet à "rejeter" les extrêmes après la mort de Quentin

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales à Lyon : Aulas appelle Doucet à "rejeter" les extrêmes après la mort de Quentin 11:40
    Lyon : Jean-Michel Aulas piégé sur le prix de l'abonnement TCL 11:05
    Métropole de Lyon : feu vert pour les nouvelles étapes de quatre projets urbains 10:31
    Lyon : le nouveau tramway T6 partiellement à l'arrêt ce matin 09:50
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Deux hommes interpellés à Lyon après un vol à la roulotte 09:18
    d'heure en heure
    Pollution : une qualité de l’air toujours moyenne ce mardi à Lyon  08:46
    Lyon : les travaux de rénovation des escalators et des ascenseurs du réseau TCL lancés le 2 mars  08:21
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Auvergne-Rhône-Alpes : trois départements en vigilance orange avalanches, huit en vigilance crues  07:55
    police Lyon
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : cinq des six suspects identifiés, dont des membres de la Jeune Garde 07:40
    vue panorama lyon
    Météo : un mardi nuageux et humide, 10 degrés attendus à Lyon  07:17
    Stéphane Guggino, directeur général de La Transalpine, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Lyon-Turin : "Ce sont les retards qui coûtent cher" 07:00
    À Lyon, la gauche et les écologistes tentent d'incarner le "sérieux" face aux promesses d'Aulas 16/02/26
    Lyon : l'éclairage de la place Louis-Pradel a été rénové et retravaillé 16/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut