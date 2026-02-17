Lyon : Jean-Michel Aulas piégé sur le prix de l'abonnement TCL

Interrogé sur le tarif du ticket TCL et de l'abonnement mensuel, le candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas n'a pas été en mesure de répondre.
L'ancien président de l'OL n'a visiblement pas été bien préparé, malgré la très médiatisée bourde de Sarah Knafo, candidate Reconquête à la mairie de Paris, incapable de donner le prix d'un abonnement de transports en commun en île-de-France.
Invité de France Inter ce mardi matin, Jean-Michel Aulas, candidat Coeur Lyonnais à la mairie de Lyon a à son tour été piégé, interrogé sur le coût de l'abonnement TCL, qu'il propose pourtant de prendre à la charge de la collectivité pour les personnes gagnant moins de 2 500 €.
"Un certain nombre de réductions" se justifie Aulas
Le patron de Coeur Lyonnais a d'abord affirmé connaître "bien sûr" le prix de l'abonnement permettant d'utiliser le réseau TCL dans les zones 1 et 2, délimitant la métropole. "Par ticket c'est de l'ordre de 1,80 €" a d'abord déclaré Jean-Michel Aulas, alors que le prix d'un ticket unitaire est plutôt de 2,10 € par recharge ou en paiement par carte bancaire via le smartphone.
Interrogé sur l'abonnement mensuel, l'ancien patron de l'OL l'a estimé "de l'ordre de 50 €". L'abonnement plein tarif coûte à l'heure actuelle 74,10 € par mois, 25 € pour les 18-25 ans, et 37 € pour les retraités. Après remboursement de l'employeur à hauteur de 50 %, l'abonnement plein tarif revient par ailleurs à 37,05 €. Mais Jean-Michel Aulas, confronté à son erreur, a répondu : "Oui, c'est ça, de l'ordre de 50 € parce qu'il y a un certain nombre de réductions."
JMA m'a fait de la peine ce matin sur Inter. Je n'ai pas pu écouter jusqu'au bout tellement ses paroles étaient vides de sens.
Un "certain nombre", c'est le discours qu'il a toujours eu pour ne pas dire de choses précises. Je me demande comment un aussi mauvais communiquant a fait la carrière qu'il a fait et pourtant j'aime l'OL.