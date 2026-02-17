Villeurbanne : l'enseigne Decathlon débarque aux Gratte-Ciel

Le géant du sport français remplace Intersport qui a quitté les lieux en juin 2025. De nombreux travaux étant nécessaires, la société villeurbannaise d'urbanisme a investi 800 000 euros à cet effet.

Après Intersport, place… à Decathlon. L'enseigne créée à Lille en 1976 s'implantera dans le quartier des Gratte-Ciel à l'été 2026, si la phase de travaux - estimée à six mois par la société villeurbannaise d'urbanisme (SVU) - ne connaît pas d'obstacles. Unique opératrice commerciale, la SVU justifie cette implantation par l'alignement de "l’usage de l’actif avec les besoins identifiés du territoire et des habitants", ainsi que le renforcement "de la complémentarité et de la lisibilité de l’offre commerciale, notamment autour des activités sportives et de loisirs". A noter qu'un "second acteur en lien avec le sport viendra compléter cette séquence commerciale" fin 2026, annonce la SVU.

De nombreux travaux nécessaires à l'implantation de Decathlon

L'arrivée de Decathlon dans le secteur entraine ainsi "une restructuration complète de la coque existante", avec plusieurs objectifs majeurs comme la fonctionnalité ou performance énergétique. Cette opération de grande envergure prévoit notamment la recomposition de l’actif en deux cellules commerciales indépendantes et modulables, la suppression de la trémie centrale qui entraîne la recréation de l’ensemble des verticalités (escaliers, ascenseurs, réseaux techniques et désenfumage). Autre cheval de bataille, la mise en conformité de l'actif, destinée à alimenter en climatisation et chauffage la "tête" des Gratte-Ciel ainsi que le projet des Contreforts actuellement en chantier.

A noter qu'un montant de 800 000 euros a été engagé par la SVU pour ces travaux, "dans une logique d’adaptation et de valorisation (sur le) long terme de son patrimoine".