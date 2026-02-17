Francheville, Rochetaillé-sur-Saône, Quincieux et Grigny-sur-Rhône sont les quatre communes concernées par ces projets de nouveaux logements et d'urbanisme.

La commission permanente du lundi 16 février a été productive pour la Métropole de Lyon. La collectivité a officiellement acté l'engagement de nouvelles étapes pour quatre projets urbains. Des investissements qui font sens selon la Métropole : "Ces investissements (…) visent à apporter de nouvelles solutions de logement et faciliter les parcours résidentiels, développer de nouvelles activités, et améliorer la qualité de vie sur toute la métropole", précise le communiqué de presse.

Lire aussi : Pour aider les micro-entreprises, la Métropole de Lyon engage les deux premières opérations en bail réel solidaire d’activité

A Francheville, 340 logements vont voir le jour

Un ensemble immobilier mixte regroupant logements, activités économiques de proximité et espaces publics est prévu par le projet urbain partenariat (PUP) Auriva. À noter que le plan local d'urbanisme et d'habitat (PLU-H) "prévoit plus d’une place de stationnement par logement créé". La Métropole promet également que des réunions d'informations et d'échanges seront organisées tout au long du chantier.

Parmi les espaces publics réalisés par la collectivité en lien avec la commune, la création d’un mail modes actifs traversant le site de la Taurellerie avec deux placettes et des venelles piétonnes, l’élargissement et la requalification des chemins du Moulin du Grot et des Aubépines, ainsi que la requalification partielle de l’avenue de la Table de Pierre. Un nouveau groupe scolaire va être créé par la commune. La montant net de l'investissement de la Métropole est estimé à 4,2 millions d'euros pour l'ensemble de l'opération.

Lire aussi : Tramway, BHNS, Garibaldi... Les grands projets attendus pour 2026 dans la métropole de Lyon

A Grigny-sur-Rhône, une nouvelle étape pour le programme Bocage

Ce 16 février, la Métropole a voté l'autorisation du dépôt de permis de construire à la société EM2C afin de réaliser le programme Bocage qui vise à la construction de 79 logements dans le quartier du Vallon, classé quartier prioritaire de la ville (QPV). L'objectif ? "Proposer une offre renouvelée de logements et la création

d’espaces publics dont un parc en limite du Garon". Le programme immobilier prévoit notamment la réalisation de 5 680 m2 de surface de plancher en accession libre, la création de 134 places de stationnement automobile et des locaux pour les vélos, ainsi qu'un projet paysager au cœur du projet avec un corridor végétal, "conçu comme le prolongement de la grande promenade paysagère de la ville". Montant net prévisionnel investi par la Métropole : 4,2 millions d'euros.

A Quincieux, 2,8 millions d'euros déboursés pour l'opération "Centre Bourg"

C'est parti pour la requalification du centre-bourg de la commune. Un réaménagement des espaces publics est au programme, de même que le développement d'une nouvelle offre de logement, avec la création de 57 habitations supplémentaires, et le renforcement des commerces et de services, avec l'installation d'une maison de la santé au sein de l'îlot des Flandres.

Rochetaillé-sur-Saône : 133 nouveaux logements, une nouvelle crèche

A travers le PUP des "Jardins du train bleu", l'objectif est à la création d'une "nouvelle offre de logements diversifiés", coordonnée avec des espaces verts. La Métropole a approuvé une nouvelle convention de projet urbain partenarial avec les Nouveaux Constructeurs suite aux retraits de plusieurs opérateurs immobiliers. Au menu, 7 435 m2 de surface de plancher, ce qui équivaut à 133 logements, ainsi que la création d’une crèche. À noter que la Métropole assure également la maitrise d'ouvrage des opérations de voirie afin de desservir le futur site qui s'intègre dans le tissu urbain de la rue Bouchard. Le montant prévisionnel déboursé par la collectivité s'élève à 970 000 euros.

Lire aussi : Lyon : les travaux de rénovation des escalators et des ascenseurs du réseau TCL lancés le 2 mars