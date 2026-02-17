Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Près de Lyon : une adolescente met fin à ses jours dans un centre de protection de l'enfance

  • par Loane Carpano

    • Lundi 16 février, une adolescente de dix-sept ans a été retrouvée pendue dans un centre de protection de l'enfance situé à Bully, dans le Rhône.

    Une adolescente de dix-sept ans a mis fin à ses jours au sein d'un centre de protection de l'enfance, spécialisé dans l'accueil des mineurs en difficulté, situé à Bully dans le Rhône. Le drame s'est produit lundi 16 février aux alentours de 16 heures.

    Ce sont les éducateurs qui auraient retrouvé l'adolescente pendue dans sa chambre. Malgré les gestes de premiers secours et d'interventions des secours, la jeune fille n'a pas survécu. Le décès a été constaté sur place.

    Selon les informations d'Actu Lyon, la jeune fille n'en était pas à sa première tentative de suicide. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes ayant conduit l'adolescente à mettre fin à ses jours.

