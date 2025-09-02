Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Rhône : deux enfants grièvement blessés dans une collision frontale

  • par La Rédaction

    • Un accident sur la D342 a fait quatre blessés lundi en fin d’après-midi, dont deux enfants de 5 et 9 ans en urgence absolue.

    Peu avant 17 heures, deux voitures se sont percutées de plein fouet sur la route de Lyon (D342), à Chabanière, dans les monts du Lyonnais, rapportent nos confrères du Progrès. Le choc a fait quatre blessés : deux adultes, atteints plus légèrement, et deux enfants grièvement touchés.

    Ces derniers ont dû être désincarcérés par les pompiers avant d’être transportés par hélicoptère de la Sécurité civile. Leur état a nécessité une prise en charge immédiate à l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron.

    L’accident a mobilisé vingt-huit sapeurs-pompiers et la gendarmerie, tandis que les adultes blessés ont été conduits en ambulance vers un hôpital de proximité.

