Rhône : deux enfants grièvement blessés dans une collision frontale

Un accident sur la D342 a fait quatre blessés lundi en fin d’après-midi, dont deux enfants de 5 et 9 ans en urgence absolue.

Peu avant 17 heures, deux voitures se sont percutées de plein fouet sur la route de Lyon (D342), à Chabanière, dans les monts du Lyonnais, rapportent nos confrères du Progrès. Le choc a fait quatre blessés : deux adultes, atteints plus légèrement, et deux enfants grièvement touchés.

Ces derniers ont dû être désincarcérés par les pompiers avant d’être transportés par hélicoptère de la Sécurité civile. Leur état a nécessité une prise en charge immédiate à l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron.

L’accident a mobilisé vingt-huit sapeurs-pompiers et la gendarmerie, tandis que les adultes blessés ont été conduits en ambulance vers un hôpital de proximité.