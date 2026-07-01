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Photo d’illustration. © Tim Douet

Près de Lyon, un faux rendez-vous sur Snapchat vire au guet-apens : un homme séquestré et dépouillé

  • par LR

    • Un homme de 36 ans a été victime d'une violente agression lundi soir à Oullins-Pierre-Bénite. Attiré par un faux rendez-vous fixé sur Snapchat, il a été séquestré et contraint de remettre plusieurs milliers d'euros.

    Ce qui devait être un rendez-vous galant s'est transformé en véritable cauchemar. Lundi 29 juin, vers 22 heures, un homme de 36 ans s'est rendu à Oullins-Pierre-Bénite après avoir échangé avec un inconnu sur Snapchat. À son arrivée, il est tombé dans un piège.

    Selon les informations du Progrès, trois individus cagoulés l'ont menacé, frappé puis ligoté avant de le séquestrer dans son propre véhicule. Les agresseurs l'ont ensuite conduit jusqu'à son domicile et l'ont forcé à leur remettre ses téléphones, sa carte bancaire et à effectuer des virements via PayPal.

    Le préjudice est estimé à au moins 4 000 euros. Une fois relâché, la victime a pu prévenir les forces de l'ordre et déposer plainte. Une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs de cette agression.

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