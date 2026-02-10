Porté par la ville de Lyon, la Métropole et Engie, ce projet alimentera le premier et le quatrième arrondissement de Lyon d'ici 2029. Objectif : réduire les émissions de CO2.

75 kilomètres de réseau de chaleur, c'est la promesse de cet accord signé ce mardi entre la Ville de Lyon, la Métropole et Engie. Le réseau de chaleur du Plateau Nord desservait jusqu'à présent les communes de Fontaines-sur-Saône, Sathonay Camp, Rillieux-la-Pape, Caluire-et-Cuire. Dès 2029, il s'étendra désormais sur deux arrondissements de Lyon, le quatrième ainsi que le nord du premier. "L'ensemble des arrondissements de Lyon sera alimenté par un réseau de chaleur", félicite Sylvain Godinot, adjoint à la mairie de Lyon en charge de la transition écologique.

L'élu rappelle également les nombreux bienfaits de cette alternative : "C'est une très bonne solution pour valoriser l’énergie locale. C'est aussi un avantage pour le porte monnaie des consommateurs, avec un prix plus stable que le gaz". De quoi évoquer l'importance de renforcer la souveraineté énergétique du pays pendant des "périodes tendues". Un avis partagé par Franck Lacroix, directeur général adjoint d'Engie : "il ne faut plus dépendre de ceux qui nous veulent du mal".

"Un enjeu à plus long terme, la décarbonation"

Cette extension du réseau de chaleur permettra d'alimenter 4300 équivalents-logements supplémentaires, en plus des 18000 actuels. "Cela nous ouvre plusieurs perspectives", confirme Sylvain Godinot. En effet, plusieurs équipements publics sont concernés par cette extension comme la piscine de Saint Exupéry, le groupe scolaire Jean de la Fontaine ou encore la mairie de Caluire-et-Cuire. L'habitat social fait aussi partie des bénéficiaires, avec 14 ensembles immobiliers, dont certains sont gérés par Grand Lyon Habitat.

Sylvain Godinot l'assume, en cas de réélection, l'objectif pour la Mairie de Lyon est d'"aller vers 100% d'énergie renouvelable au prochain mandat". Avec l'extension du réseau de chaleur, le mix énergétique est maintenu à 92% d'énergies renouvelables et de récupération. De ce fait, une chaufferie biomasse située rue de l'hippodrome à Rillieux-la-Pape sera mise en service pour accompagner l'augmentation de la demande.

Enfin, les signataires de l'accord prévoient d'éviter l'émission de 160.000 tonnes de CO2 sur l'ensemble du contrat qui court jusqu'en 2042. Une ambition majeure alors que cet engagement vise à distribuer "une énergie locale, propre et accessible à tous les quartiers du plateau de la Croix-Rousse" rappelle le communiqué de presse de la Ville, de la Métropole de Lyon et d'Engie. Coût total du projet : 58,7 millions d'euros, dont 14 millions financés par l'agence de la transition écologique (ADEME).