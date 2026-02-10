Un septuagénaire percuté par un voiture sur un passage piéton à Tarare

Un septuagénaire a été renversé par une voiture lundi soir à Tarare près de Lyon.

Un homme de 72 ans a été percuté par un automobiliste lundi 9 février aux alentours de 18 h 30 à Tarare. Selon nos confrères du Progrès, les faits se sont produits place Janisson. Le septuagénaire était vraisemblablement en train de traverser à un passage piéton lorsqu'il a été renversé.

Le conducteur du véhicule a été dépisté négatif aux tests d'alcoolémie. Le pronostic vital du piéton n'est pas engagé. Il a été transporté au centre hospitalier de Tarare.