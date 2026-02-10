Bron : une grande plantation citoyenne à l’HFME

Soignants, patients et habitants sont invités à participer, le vendredi 20 février, à un vaste chantier de végétalisation au sein de l’hôpital Mère-Enfant de Bron, porté par l’association Des Espèces Parmi’Lyon.

L’association Des Espèces Parmi’Lyon organise, vendredi 20 février à partir de 11 heures, une grande plantation citoyenne dans l’enceinte de l’hôpital Mère-Enfant de Bron. Cette initiative, menée en partenariat avec les Hospices civils de Lyon et plusieurs fondations, marque le premier chantier participatif du collectif en milieu hospitalier.

Au programme : plantation d’arbustes et création de haies sèches, avec la mobilisation des soignants, des patients, des usagers et de bénévoles. L’objectif est double : végétaliser les espaces hospitaliers et renforcer le lien social autour d’un projet écologique et solidaire.

Cette action s’inscrit dans un programme plus large de plantations citoyennes mené dans la métropole entre novembre et mars pour favoriser la biodiversité en ville.