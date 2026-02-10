Actualité
hôpital Femme-Mère-Enfant Lyon Bron. (@Ville de Bron)

Bron : une grande plantation citoyenne à l’HFME

  • par La Rédaction

    • Soignants, patients et habitants sont invités à participer, le vendredi 20 février, à un vaste chantier de végétalisation au sein de l’hôpital Mère-Enfant de Bron, porté par l’association Des Espèces Parmi’Lyon.

    L’association Des Espèces Parmi’Lyon organise, vendredi 20 février à partir de 11 heures, une grande plantation citoyenne dans l’enceinte de l’hôpital Mère-Enfant de Bron. Cette initiative, menée en partenariat avec les Hospices civils de Lyon et plusieurs fondations, marque le premier chantier participatif du collectif en milieu hospitalier.

    Au programme : plantation d’arbustes et création de haies sèches, avec la mobilisation des soignants, des patients, des usagers et de bénévoles. L’objectif est double : végétaliser les espaces hospitaliers et renforcer le lien social autour d’un projet écologique et solidaire.

    Cette action s’inscrit dans un programme plus large de plantations citoyennes mené dans la métropole entre novembre et mars pour favoriser la biodiversité en ville.

    à lire également
    16 kilomètres supplémentaires : le réseau de chaleur du Plateau Nord s'élargit vers la Croix Rousse

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    16 kilomètres supplémentaires : le réseau de chaleur du Plateau Nord s'élargit vers la Croix Rousse 13:44
    Bron : une grande plantation citoyenne à l’HFME 12:54
    Un septuagénaire percuté par un voiture sur un passage piéton à Tarare 12:17
    Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats 11:21
    bouchon lyon Jura
    Les bouchons lyonnais interpellent les candidats aux élections 10:34
    d'heure en heure
    Agression de Théo à Lyon : une marche blanche organisée ce mardi 10:05
    caviar de la Croix-Rousse, recette
    4 nouveaux Bib Gourmand à Lyon 09:23
    élèves école primaire
    Écully : deux plaintes après une punition jugée humiliante en maternelle 09:19
    Pesticide interdit retrouvé chez BASF près de Lyon : des associations écologistes portent plainte 08:55
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mardi 08:20
    Tiffany Joncour
    Métropolitaines 2026 : Le RN dévoile ses mesures pour "remettre l’accès au logement au service des habitants" 07:58
    orages
    Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 07:42
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mardi pluvieux et venteux à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut