Actualité
Anaïs Belouassa Cherifi et Jean-Luc Mélenchon. (Photo Elsa Biyick / Hans Lucas via AFP)

Municipales 2026 : Jean-Luc Mélenchon sera à Lyon pour un meeting d'Anaïs Belouassa Cherifi

  • par Romain Balme

    • La candidate de la France Insoumise aux prochaines municipales organise un nouveau meeting à Lyon. Après Clémence Guetté pour son premier meeting, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est cette fois son invité.

    Anaïs Belouassa Cherifi veut marquer le coup à un mois du premier tour. La candidate de la France Insoumise actuellement créditée de 8% des intentions de vote aux élections municipales 2026, selon les dernières estimations, a annoncé ce lundi sur ses réseaux sociaux la présence de Jean-Luc Mélenchon, le leader du parti, lors de son prochain meeting.

    Lire aussi : Municipales 2026 : "Nous ne lâcherons rien", promet Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI)

    Cette prise de parole de l'actuelle députée de la 1ère circonscription du Rhône aura lieu le jeudi 26 février à 19 h à la Bourse du Travail (3ème arrondissement).

    à lire également
    "C'est la dégringolade": journée de grève chez Ubisoft à Villeurbanne

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : Jean-Luc Mélenchon sera à Lyon pour un meeting d'Anaïs Belouassa Cherifi 16:21
    "C'est la dégringolade": journée de grève chez Ubisoft à Villeurbanne 15:35
    police lyon faits divers
    Vénissieux : des coups de feu sur un point de deal aux Minguettes 14:39
    16 kilomètres supplémentaires : le réseau de chaleur du Plateau Nord s'élargit vers la Croix Rousse 13:44
    Bron : une grande plantation citoyenne à l’HFME 12:54
    d'heure en heure
    Un septuagénaire percuté par un voiture sur un passage piéton à Tarare 12:17
    Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats 11:21
    bouchon lyon Jura
    Les bouchons lyonnais interpellent les candidats aux élections 10:34
    Agression de Théo à Lyon : une marche blanche organisée ce mardi 10:05
    caviar de la Croix-Rousse, recette
    4 nouveaux Bib Gourmand à Lyon 09:23
    élèves école primaire
    Écully : deux plaintes après une punition jugée humiliante en maternelle 09:19
    Pesticide interdit retrouvé chez BASF près de Lyon : des associations écologistes portent plainte 08:55
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mardi 08:20
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut