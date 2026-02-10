La candidate de la France Insoumise aux prochaines municipales organise un nouveau meeting à Lyon. Après Clémence Guetté pour son premier meeting, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est cette fois son invité.

Anaïs Belouassa Cherifi veut marquer le coup à un mois du premier tour. La candidate de la France Insoumise actuellement créditée de 8% des intentions de vote aux élections municipales 2026, selon les dernières estimations, a annoncé ce lundi sur ses réseaux sociaux la présence de Jean-Luc Mélenchon, le leader du parti, lors de son prochain meeting.

Cette prise de parole de l'actuelle députée de la 1ère circonscription du Rhône aura lieu le jeudi 26 février à 19 h à la Bourse du Travail (3ème arrondissement).