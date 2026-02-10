Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

Vénissieux : des coups de feu sur un point de deal aux Minguettes

  • par La rédaction

    • Une dizaine de balles ont été tirées sur une tour de Vénissieux connue pour abriter un point de deal.

    Des coups de feu ont été tirés sur la porte de la tour 8 de la rue Komarov à Vénissieux dans la nuit de lundi à mardi. Selon nos confrères du Progrès, une voiture s'est arrêtée devant la tour, avant qu'un ou plusieurs occupants ne tirent une dizaine de balles. Aucun blessé n'est à déploré.

    Cette tour abrite un point de deal. Le 27 décembre déjà, des coups de feu avaient été tirés au fusil automatique sur plusieurs immeubles des Minguettes dont la tour 8 Komarov. Le 17 mai 2025, une infirmière avait été agressée par un individu dans cette tour alors qu'elle rendait visite à un patient.

    Hier déjà, la façade d'un restaurant a été visé par des coups de feu rue de la République.

