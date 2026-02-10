Actualité
Le studio Ubisoft est fragilisé sur les marchés. (Photo BERTRAND GUAY / AFP)

"C'est la dégringolade": journée de grève chez Ubisoft à Villeurbanne

  • par La rédaction

    • Des salariés d'Ubisoft sont en grève notamment à Villeurbanne pour dénoncer la fin du télétravail et un nouveau plan d'économies.

    Plusieurs dizaines de salariés se sont réunis mardi devant les studios du géant des jeux vidéo Ubisoft, notamment à Villeurbanne, pour lancer trois jours de grève contre la quasi disparition du télétravail et un nouveau plan d'économies indique l'AFP. Empêtré dans des difficultés financières depuis plusieurs années et confronté à des ventes en berne, le groupe a annoncé en janvier une nouvelle organisation interne, au prix de l'annulation de plusieurs jeux et d'une nouvelle cure d'austérité de 200 millions d'euros sur deux ans.

    Un plan de départs volontaires au siège

    "Depuis 5 ans, c’est la dégringolade", regrette Lola, conceptrice de jeux-vidéos. "Et aujourd’hui on nous demande de sacrifier nos jeux". Mais ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est le souhait de la direction de revenir à cinq jours de travail en présentiel par semaine, assortis d'un quota annuel de télétravail. En 2024, plusieurs centaines de salariés avaient déjà fait grève face à une première réduction du télétravail chez Ubisoft. Le groupe a annoncé fin janvier un projet de plan de départs volontaires de 200 personnes au siège d'Ubisoft, qui compte 1 100 salariés.

    Soumis à plusieurs plans d'économies depuis 2023, Ubisoft a fermé plusieurs de ses studios à l'étranger, notamment à San Francisco (Etats-Unis), Osaka (Japon), Leamington (Royaume-Uni), Stockholm (Suède) et Halifax (Canada). De son côté, la direction assure que le nouveau modèle opérationnel du groupe permettra d'être plus compétitif.

    à lire également
    Municipales 2026 : Jean-Luc Mélenchon sera à Lyon pour un meeting d'Anaïs Belouassa Cherifi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : Jean-Luc Mélenchon sera à Lyon pour un meeting d'Anaïs Belouassa Cherifi 16:21
    "C'est la dégringolade": journée de grève chez Ubisoft à Villeurbanne 15:35
    police lyon faits divers
    Vénissieux : des coups de feu sur un point de deal aux Minguettes 14:39
    16 kilomètres supplémentaires : le réseau de chaleur du Plateau Nord s'élargit vers la Croix Rousse 13:44
    Bron : une grande plantation citoyenne à l’HFME 12:54
    d'heure en heure
    Un septuagénaire percuté par un voiture sur un passage piéton à Tarare 12:17
    Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats 11:21
    bouchon lyon Jura
    Les bouchons lyonnais interpellent les candidats aux élections 10:34
    Agression de Théo à Lyon : une marche blanche organisée ce mardi 10:05
    caviar de la Croix-Rousse, recette
    4 nouveaux Bib Gourmand à Lyon 09:23
    élèves école primaire
    Écully : deux plaintes après une punition jugée humiliante en maternelle 09:19
    Pesticide interdit retrouvé chez BASF près de Lyon : des associations écologistes portent plainte 08:55
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mardi 08:20
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut