À Tassin, le pont Honoré Esplette retrouve ses usagers

Des voitures traversant, pour la première fois, le nouveau pont Honoré Esplette à Tassin-la-Demi-Lune le vendredi 21 novembre. @Métropole de Lyon – Thierry FOURNIER

Financés par la Métropole, les travaux se sont terminés dans les délais, sous le regard attentif des habitants.

Sur la voie piétonne de droite, un homme, son malinois à ses côtés. À gauche, un groupe de jeunes filles avance en riant. Piétons et cyclistes profitent déjà du nouveau pont Honoré Esplette, à Tassin-la-Demi-Lune, qui leur est accessible depuis fin octobre.

Mais ce vendredi 21 novembre marque sa première ouverture aux voitures et aux bus, après neuf mois de travaux. "Nous avions insisté avec force pour que la reconstruction se fasse rapidement, tant ce pont est structurant pour les déplacements et la répartition des flux", tient à souligner Pierre Bergeret, premier adjoint au maire de la commune.

Un pont flambant neuf pour tous les modes de déplacement

Ce dernier l'a inauguré quelques heures avant sa réouverture en présence du président de la Métropole, Bruno Bernard, maître d'ouvrage et financeur du projet à 6,7 millions d'euros. Une poignée d'habitants avait également bravé le froid pour assister à la cérémonie.

Long de 40 mètres, large de 15,5 mètres et pesant 400 tonnes, ce nouvel ouvrage, limité à 30 km/h, comprend :

deux voies de circulation pour les véhicules (voitures, bus TCL et cars scolaires),

deux voies piétonnes de 2 mètres de largeur,

et deux pistes cyclables de 1m60 de largeur.

Construit en 1907 par la compagnie PLM, ancêtre de la SNCF, le pont d’origine souffrait d’une corrosion avancée malgré les inspections régulières. En 2014, en vertu de la loi Didier (qui rend propriétaire d’un pont la collectivité dont la route passe dessus), la Métropole de Lyon en a récupéré la gestion. "On donne aux collectivités locales de nouvelles responsabilités sans donner aucun moyen.", regrette encore Bruno Bernard.

Pierre Bergeret, premier adjoint au maire de la commune (avec l'écharpe) et Bruno Bernard, président de la Métropole (avec les ciseaux), inaugurant le pont le vendredi 21 novembre. @Eva Morvany

Face à son état, une surveillance renforcée est mise en place en 2018. Deux ans plus tard, les poids lourds sont interdits, la circulation devient alternée et la vitesse abaissée à 30 km/h.

La Métropole décide alors de démolir entièrement l’ancien ouvrage pour en construire un neuf. Les travaux débutent en mars 2025, avec une fermeture de la circulation automobile et interruption temporaire des voies ferrées durant l’été.

"Je remercie [les équipes] d'avoir tenu les délais malgré de fortes contraintes. Il n'y a eu aucun retard sur ce chantier."

Le président de la Métropole de Lyon.

Une passerelle provisoire a permis aux piétons de continuer à traverser durant les travaux. Beaucoup en ont profité pour suivre le chantier ou poser des questions. Des moments qui, selon le premier adjoint au maire de Tassin-la-Demi-Lune, "témoignent de l'importance de ce pont dans la vie quotidienne du quartier".