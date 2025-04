Rhône : cinq blessés dont un grave dans un choc entre une moto et une voiture

Cinq personnes ont été blessées, dont l'une grièvement, ce lundi 21 avril, à Chabanière, au sud ouest de Lyon.

Le choc a été impressionnant. Ce lundi 21 avril, peu avant 13h30, une voiture et une moto sont entrées en collision sur la commune de Chabanière, au sud ouest de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, quatre personnes ont été blessées dans l'accident.

Le conducteur de la moto, un homme âgé de 51 ans, a été pris en charge dans un état grave et héliporté à l'hôpital Lyon Sud. Les quatre occupants du véhicule, deux adultes et deux enfants, ont également été pris en charge par les secours et transportés à l'hôpital.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes de l'accident.