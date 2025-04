ASSE - OL : la direction de l'arbitrage reconnait son erreur lors du derby

La direction de l'arbitrage a regretté l'intervention du VAR à la suite de la faute de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso au cours du derby entre Saint-Etienne et Lyon, ce dimanche 20 avril (2-1).

C'est une action qui, deux jours après la rencontre, fait toujours polémique. Et qui n'a pas fini de crisper les Lyonnais dans cette fin de saison. A la 22e minute de jeu, au cours d'un premier acte dominé par Saint-Etienne dans ce derby face au rival lyonnais, l'arbitre François Letexier accorde dans un premier temps un carton rouge à Lucas Stassin pour une faute grossière sur Corentin Tolisso. Malgré la sortie du joueur lyonnais sur civière, l'arbitre est appelé par l'assistance vidéo et revient finalement sur sa décision, infligeant seulement un carton jaune au Stéphanois.

Dans son debrief des matches du weekend publié chaque lundi, la direction de l'arbitrage est évidemment revenu sur ce fait de jeu qui aurait dû pousser à l'expulsion de Lucas Stassin, double buteur ce soir là face à l'OL. Et elle regrette l'intervention de l'arbitrage vidéo : "Même si la description du geste du joueur stéphanois fournie par l'arbitre central à l'arbitre vidéo est imparfaite, l'envoi des images en bord de terrain n'était pas attendu car la décision de carton rouge pour faute grossière prise initialement par l'arbitre n'était clairement pas une ''erreur manifeste."

Autrement dit, François Letexier aurait jamais dû être appelé par son assistant vidéo et aurait du rester sur sa décision de terrain. "Par ailleurs, face aux images, il aurait été souhaitable de proposer à l'arbitre d'autres angles de caméras (notamment celui de la caméra « loupe gauche ») qui auraient alors permis d'identifier avec davantage de précision la nature du geste et d'éviter que l'arbitre n'infirme sa décision initiale : le carton rouge n'avait donc pas vocation à être corrigé", conclut la Direction de l'arbitrage.

Une erreur qui coute cher au club lyonnais, dans la course pour la qualification à la Ligue des champions. Avec cette défaite, l'OL est désormais 6e, à trois points du podium et alors qu'il reste plus que quatre matchs à jouer en Ligue 1.