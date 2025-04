Attaques contre des prisons : le parquet antiterroriste se saisit de faits en Isère

Les attaques visant établissements ou agents pénitentiaires ont débuté il y a plus d’une semaine. (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé lundi se saisir de l'enquête sur des tirs et jets de cocktails Molotov ayant visé dans la nuit un lotissement en Isère où résident des agents pénitentiaires, et des renforts ont été mis en place autour de deux établissements pénitentiaires dans la région.

Dans la nuit de dimanche à lundi, "plusieurs tirs par arme à feu et jets de cocktail Molotov ont visé des pavillons dans un lotissement en Isère, où résident plusieurs agents pénitentiaires" et "des graffitis +DDPF+ (droits des prisonniers français, NDLR) ont été découverts sur place", a indiqué dans un communiqué le Pnat qui "s'est saisi de ces faits".

À Villefontaine, commune iséroise située non loin de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, à l'est de Lyon, la porte d'une maison a été incendiée et des impacts de tirs ont été découverts sur la façade, selon la gendarmerie et des sources syndicales. Une inscription "DDPF" a été retrouvé taguée sur le domicile.

Une enquête ouverte

"Par erreur, les agresseurs ont en réalité ciblé le domicile d'un voisin, croyant viser notre collègue", affirme le syndicat FO Justice sur les réseaux sociaux. Une deuxième habitation a été ciblée, sans inscription découverte.

L'enquête ouverte pour participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de crime contre les personnes ainsi que tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique et dégradation ou détérioration en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en relation avec une entreprise terroriste, est confiée à la police judiciaire et la Direction générale de la sécurité intérieure.

"Il n'y a pas eu de blessés mais ces faits constituent des intimidations contre la République au moment où nous remettons de l'autorité et de l'ordre dans nos prisons", a réagi sur X le ministre de la Justice Gérald Darmanin, disant "pouvoir compter sur la fermeté du ministère de l'Intérieur pour interpeller rapidement les auteurs et mettre fin à ces désordres".

Le Pnat s'est saisi de multiples faits visant depuis mi-avril plusieurs établissements pénitentiaires et des surveillants en France.

"Des cibles clairement identifiées"

Un groupe revendiquant la "défense des droits des prisonniers français", ou DDPF, sigle retrouvé aux abords des prisons prises pour cibles, avait publié vidéo et menaces sur la messagerie cryptée Telegram. Le Pnat précise dans son communiqué être "en lien avec les parquets territoriaux" concernant d'"autres destructions par incendie intervenues dans la nuit".

Selon le parquet de Lyon, deux véhicules ont été incendiés vers minuit sur le parking sécurisé de la maison d'arrêt de Corbas, près de Lyon. Deux autres véhicules ont été dégradés.

Un mineur a été interpellé quelques heures plus tard près de la prison et placé en garde à vue selon le parquet. Il est soupçonné d'avoir voulu commettre un acte de malveillance, selon une source proche du dossier, mais le parquet indique qu'un lien n'est pas établi à ce stade.

Selon des sources syndicale et policière, une voiture appartenant à un surveillant a également brûlé dans la nuit sur un parking proche de la prison de Villefranche-sur-Saône. La préfecture de région a indiqué sur X avoir déployé des moyens supplémentaires et renforcé les patrouilles autour des établissements pénitentiaires grâce à un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie et des renforts départementaux de la police du Rhône.

Deux surveillants de cet établissement avaient porté plainte mi-avril pour des messages sur l'application TikTok révélant leur identité quelques jours plus tôt, selon le parquet de Villefranche. Le syndicat FO Justice a envoyé lundi une lettre ouverte au ministre de la Justice Gérald Darmanin pour lui demander un état des lieux des accès principaux des établissements pénitentiaires et leur sécurisation.

Compte tenu des attaques récentes, il est "inacceptable" pour le syndicat que "plusieurs structures pénitentiaires disposent encore de portes d'entrée principales fragilisées, équipées de vitrages obsolètes, voire endommagés". Et de déplorer que les établissements pénitentiaires soient "devenus des cibles clairement identifiées".

Les attaques visant établissements ou agents pénitentiaires ont débuté il y a plus d'une semaine. Les ministres de la Justice Gérald Darmanin et de l'Intérieur Bruno Retailleau ont envoyé jeudi des consignes pour que la sécurisation des prisons soit renforcée.