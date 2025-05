Choose France : les premiers investissements attendus dans la région lyonnaise

De premiers investissements ont été annoncés par l'Elysée dans la région lyonnaise à quelques heures du 8e sommet Choose France.

C'est un total de 37 milliards d'euros d'investissement étrangers en France qui seront annoncés ce lundi au 8e sommet Choose France a annoncé l'Elysée. Parmi ces investissements, l'entreprise américaine Prologis doit investir un milliard d'euros d'ici 2028 dans des entrepôts, notamment à Lyon.

Amazon annonce de son côté un plan de plus de 300 millions d'euros, là aussi pour des entrepôts dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en Centre-Val-de-Loire, avec à la clé plus de 1 500 emplois en CDI.

L'ensemble des investissements doivent être annoncés dans la journée lors d'un sommet au château de Versailles. Cette 8e édition doit battre un nouveau record en montant d'investissements, pour un total prévu de 13 000 emplois directs ou indirects créés.

Pour mémoire, lors de l'édition 2024, l'entreprise américaine AbbVie, spécialisée dans la médecine esthétique avait annoncé investir 36 millions d'euros sur son site d'Annecy-Pringy. Acciona Energia, entreprise espagnole devenue le premier opérateur mondial d'énergies 100% renouvelables annonçait renforcer sa présence en France, et notamment sur son site de Lyon.