Rhône : alcoolisé, il percute deux enfants de 3 et 6 ans avec sa moto

Un homme a percuté deux enfants de 3 et 6 ans, dimanche 5 avril à Vindry-sur-Turdine (Rhône) après avoir perdu le contrôle de sa moto.

Il était environ 19 h 30 dimanche 5 avril lorsqu’un homme emprunte la moto de l’un de ses amis à Vindry-sur-Turdine (Rhône). Selon nos confrères du Progrès, il aurait perdu le contrôle du deux-roues quelques minutes plus tard, percutant deux enfants de 3 et 6 ans et terminant sa course contre un poteau.

Les deux enfants ont été transportés en urgence à l’hôpital Nord-Ouest de Gleizé, souffrant de contusions et de plaies. Ils sont fort heureusement sortis dans la soirée. Le conducteur de la moto a lui aussi été pris en charge pour de multiples plaies à l’hôpital de Tarare.

Ses dépistages sont revenus positifs à l’alcool. Il sera bientôt convoqué devant la justice.