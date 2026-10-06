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Rhône : 600 kilomètres de randonnées désormais disponibles sur 27 communes du Haut-Beaujolais

  • par LR

    • Le Département du Rhône a inauguré ce lundi 5 octobre le déploiement du réseau du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).

    C’est depuis le Col de Crie que le Département du Rhône a inauguré ce lundi 5 octobre le déploiement du réseau du plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée (PDIPR).

    Initié en 2022, le plan propose aujourd’hui plus de 600 km de réseau de randonnées et offre 77 nouvelles boucles de balades familiales ou sportives sur 27 communes du Haut Beaujolais. En parallèle, 320 poteaux directionnels ont été installés, tandis que 50 nouveaux panneaux "porte d’information" le seront prochainement. Au total, ce sont 4 500 kilomètres de sentiers balisés qui ont été déployés sur 13 secteurs du département.

    Le budget annuel de fonctionnement du PDIPR est estimé à 70 000 euros par la collectivité. Le budget annuel d’investissement est quant à lui évalué à 180 000 euros TTC.

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