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Le sentier de grande randonnée GR de la Métropole de Lyon
@FFRandonée du Rhone

Cinq randonnées accessibles sans voiture autour de Lyon

  • par Loane Carpano

    • Afin d'occuper votre mois de juillet, Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq randonnées accessibles sans voiture depuis Lyon.

    Vous rêvez d'évasion en ce mois de juillet mais vous ne disposez pas de véhicules pour vous y conduire ? Pas de panique, les alentours de Lyon regorgent de beaux sentiers. Lyon Capitale a dégoté pour vous cinq randonnées accessibles en train ou en transports en commun autour de Lyon :

    Ascension du Mont-Thou

    C'est sûrement la randonnée la plus connue des lyonnais. En famille, entre amis ou en solo, l'ascension du Mont-Thou est l'occasion de découvrir une partie des Monts-d'Or tout en profitant d'une vue imprenable. La randonnée débute à la gare d'Albigny-Neuville, accessible en douze minutes de train depuis gare de Vaise. Une fois sur place, il vous faudra rejoindre le village du Curis-au-Mont-d'Or avant d'entamer la montée et le sentier en direction du Mont-Thou. Ouvrez les yeux sur votre chemin pour trouver les "carbones" : d'anciennes cabanes en pierres sèches, typiques des Monts d'Or. Après avoir gravi 400 mètres de dénivelés positifs à travers de petits chemins forestiers : Vous voilà arrivés. Sur place, vous pourrez profiter de la grande pelouse et de la belle panoramique sur l'agglomération lyonnaise, la plaine du Rhône et le massif alpin. Comptez entre quatre et cinq heures pour cette randonnée assez accessible.

    Vue du Mont Thou sur l'agglomération

    Balade de l'Aqueduc

    Direction Chaponost pour cette seconde promenade. La balade de l'Aqueduc, longue de 8,9 km vous mènera vers la magnifique enfilade d'arches de l'Aqueduc romain du Gier. Accessible en tram-train 21, puis en bus TCL n11 ou 12 dans la direction du centre-ville de Chaponost, cette randonnée vous fera traverser Gilbertin, le Jaillard et la Plat de l'Air, avant d'arriver à votre destination finale : les vestiges de l'Aqueduc romain du Gier, un ancien aqueduc ayant permis d'alimenter Lyon en eau à l'époque des romains.

    L'aqueduc du Gier
    Aqueduc du Gier / ©Wikipédia

    Lac bleu d'Ambérieu

    A seulement 25 minutes en train depuis la gare Part-Dieu, la promenade du lac d'Ambérieu vous offrira des airs de vacances. La randonnée débutera dès votre arrivée à la gare d'Ambérieu, dès lors, il vous faudra rejoindre le hameau de Vareille. Une fois arrivé à votre première destination, vous traverserez un charmant quartier ancien avant de longer le ruisseau du Gardon à l'ombre des arbres de la forêt. Les amateurs d'archéologie pourront alors faire un stop à la grotte du Gardon, un site archéologique occupé au néolithique. Après 35 minutes de marche, vous voici arrivé au lac bleu d'Ambérieu connu pour sa couleur turquoise unique.

    Le sentier des crêtes des Monts du Lyonnais

    Cap sur les Monts du Lyonnais pour ce quatrième itinéraire. Longue de 11km, cette randonnée est l'escapade parfaite pour une sortie à la fois dépaysante et facile. Pour se rendre au point de départ de la promenade, il vous faudra emprunter le bus 147 à Gorge de Loup et descendre à l'arrêt Vaugneray, place de Verdun. Une fois sur place, il faudra vous rendre au château de Saint-Bonnet-Le-Froid, avant d'emprunter le col de la Luère et le col de la Croix du Ban. Cette balade suit les crêtes sommitales et vous permettra ainsi d'observer les principaux points de vue des Monts du Lyonnais.

    Paysages des monts du Lyonnais
    Paysages des monts du Lyonnais

    Le mont des princes et les gorges du fier

    Accessible en train à une heure de Lyon, ce dernier itinéraire vaut le détour. Au départ de la gare de Seyssel, accessible depuis la gare Part-Dieu, six heures de randonnée vous attendent avec des vues à couper sur le souffle sur la gorge du Val du Fier ou encore sur le Mont-Blanc.

    Gorge du Fier
    Gorge du Fier

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